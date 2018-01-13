Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP İstanbul İl Kongresi başladı CANLI
CHP İstanbul İl Kongresi başladı...
Binlerce Mac kullanıcısı Fruitfly ile gözetlemiş
Mac kullanıcılarını Fruitfly ile gözetlemiş
HGS'den fazla para alındığını öne sürdü
HGS'den fazla para alındığını öne...
Metin Feyzioğlu: Anayasa Mahkemesinin kararı bağlayıcıdır
Feyzioğlu, Ülkücü Düşünce Derneği'nde konuştu

(Görüntülü Haber) Organlarıyla umut oldu

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan ve beyin kanaması geçiren Mestan Ertürk'ün (78) beyin ölümü gerçekleşti. Yakınları Ertürk'ün organlarını bağışladı. Çimentepe Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk ve 11 torun sahibi Mestan Ertürk,...

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan ve beyin kanaması geçiren Mestan Ertürk'ün (78) beyin ölümü gerçekleşti. Yakınları Ertürk'ün organlarını bağışladı.

Çimentepe Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk ve 11 torun sahibi Mestan Ertürk, geçen 5 Ocak'ta, sabah saatlerinde evinde baygın bulundu. Oğlu Ali Ertürk tarafından önce Sarıgöl'de hastaneye götürülen Mestan Ertürk, ardından Alaşehir ve Salihli'deki hastanelere sevk edildi. Salihli'de beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Ertürk, ameliyatın ardından yoğun bakım için Manisa Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Ertürk'ün dün saat 18.30 sıralarında, beyin ölümü gerçekleşti.

Oğlu Ali Ertürk, kızı Emine Koparan ve kız kardeşi Emine Aktaş, Mestan Ertürk'ün organlarını bağışlamayı kabul etti. Manisa Devlet Hastanesi Organ Bağışı Koordinatörlüğü'nün harekete geçmesiyle birlikte, bugün Mestan Ertürk'ün 2 böbreği ve karaciğeri alındı. Kalbi ise uygun bulunmadı. Ertürk'ün bağışlanan organlarının, İstanbul'da organ bekleyen hastalara nakledileceği öğrenildi.

Mestan Ertürk'ün oğlu Ali Ertürk, babasının hiçbir rahatsızlığı bulunmadığını söyledi. Ali Ertürk, büyük acı yaşadıklarını, ancak başkalarının acı yaşamaması için organ bağışını kabul ettiklerini belirterek, "Biz örnek olmasını isteriz. Hayat kurtarmak kadar güzel bir şey yok. Belki birkaç insanın hayatı kurtulur" diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

mersin escort bodrum escort