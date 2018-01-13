(Görüntülü Haber) Organlarıyla umut oldu

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan ve beyin kanaması geçiren Mestan Ertürk'ün (78) beyin ölümü gerçekleşti. Yakınları Ertürk'ün organlarını bağışladı.



Çimentepe Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk ve 11 torun sahibi Mestan Ertürk, geçen 5 Ocak'ta, sabah saatlerinde evinde baygın bulundu. Oğlu Ali Ertürk tarafından önce Sarıgöl'de hastaneye götürülen Mestan Ertürk, ardından Alaşehir ve Salihli'deki hastanelere sevk edildi. Salihli'de beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Ertürk, ameliyatın ardından yoğun bakım için Manisa Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Ertürk'ün dün saat 18.30 sıralarında, beyin ölümü gerçekleşti.



Oğlu Ali Ertürk, kızı Emine Koparan ve kız kardeşi Emine Aktaş, Mestan Ertürk'ün organlarını bağışlamayı kabul etti. Manisa Devlet Hastanesi Organ Bağışı Koordinatörlüğü'nün harekete geçmesiyle birlikte, bugün Mestan Ertürk'ün 2 böbreği ve karaciğeri alındı. Kalbi ise uygun bulunmadı. Ertürk'ün bağışlanan organlarının, İstanbul'da organ bekleyen hastalara nakledileceği öğrenildi.



Mestan Ertürk'ün oğlu Ali Ertürk, babasının hiçbir rahatsızlığı bulunmadığını söyledi. Ali Ertürk, büyük acı yaşadıklarını, ancak başkalarının acı yaşamaması için organ bağışını kabul ettiklerini belirterek, "Biz örnek olmasını isteriz. Hayat kurtarmak kadar güzel bir şey yok. Belki birkaç insanın hayatı kurtulur" diye konuştu.