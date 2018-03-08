(Görüntülü Haber) Organ bağışı çocukların gözünden tuvallere yansıdı

OKAN Üniversitesi Hastanesi 8 – 14 Mart Böbrek Sağlığı Haftası nedeniyle, 8-14 yaş arası çocukların organ bağışı ile ilgili hissettiklerini resme dökmeleri için “Çocuk Gözüyle Organ Bağışı” isimli bir yarışma düzenledi. Yarışma sonuçları Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri tarafından belirlendi. Yarışmaya katılan 89 resim arasından seçilen 11 resme ödülleri hastanede düzenlenen törenle verildi. Ortaya çıkan resimler 14 Mart 2018 tarihine kadar hastane içinde sergilenecek. BÖBREK NAKLİ BEKLEYEN KÜÇÜK MELİSA DA ÖDÜL ALDI Organ bağışı bilincini geliştirmek ve var olan bağış oranını artırmak amacıyla düzenlenen resim yarışmasına katılan ve sistinozis rahatsızlığı nedeniyle böbrek nakli bekleyen 8 yaşında Melisa Güngör "mansiyon ödülü" aldı. Kızının 6 aylıkken bu rahatsızlığı yaşamaya başladığını söyleyen anne Sevgi Güngör, şu anda tedavinin devam ettiğini ve nakil için sıra beklediklerini söyledi. Aynı rahatsızlığı yaşayan 16 yaşındaki diğer kızına böbreğinin birini veren anne Güngör, herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyor. Yarışmada birincilik ödülünü alan 6'ncı sınıf öğrencisi Ezgi Yakasız, annesinin bu yarışmayı kendisine haber verdiğini ve çok düşündükten sonra resmini yaptığını, ödül aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Öğretmen olan anne Şükran Dalmış ise kendisinin de organlarını bağışladığını ve kızını bu konuda bilinçlendirdiğini ifade etti. Dalmış, "Kişi yaşamını yitirdiğinde organlarının çürümeye bırakılması yerine bağışlanması, başkalarına hayat oluyor. Ben doktor değilim. Normal şartlarda bir hayat kurtaramam ama organlarımı bağışlayarak başka birine umut olabilirim" dedi. "BÖBREK NAKLİ BEKLEYEN 25 BİN KİŞİ VAR" Böbrek yetmezliği yaşayan ve organ nakli bekleyen 25 bin kişinin olduğunu söyleyen hastanenin Organ Nakli Bölüm Başkanı ve Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Alp Gürkan, "Ülkemizde canlı verici ağırlıklı nakiller yapılıyor. Bu sadece böbrek için değil diğer organlar için de geçerli. Gönül ister ki ölen insanlardan alınan organlarla nakil yapalım. Ama maalesef ülkemizde bu duyarlılık çok yaygınlaşmadı. Bunda elbette bizim de kabahatimiz var. Çeşitli etkinliklerle bu konuyu kamuoyuna duyurmamız lazım. Bu etkinliklerin en önemli kısmı da daha insanlar hayattayken organ bağışının konuşuluyor olması. Biz de o nedenle organ bağışına farkındalık yaratmak için bu sergiyi düzenledik. 8-14 yaş arasındaki öğrencilerimiz bu resimleri yaptı. Bu yaşlarda bu konuyu aile içinde konuşuyor olmak, küçük yaştan itibaren organ bağışının farkında olmak gelecek için de çok önemli" diye konuştu. "HAYATLARI, SİYAHTAN BEYAZA DÖNÜŞTÜREBİLİRİZ" Organ nakli konusundaki hassasiyetlere dikkat çeken Organ Nakli Bölüm Başkanı Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Alp Gürkan, "Organ nakli koordinatörlerimiz ailelerin yanına gidip uygun bir dille organ bağışı talep ettiğinde en fazla aldıkları yanıt "Ben olsam verirdim ama ölen bir insanın adına ben karar veremem" oluyor. Bu bence en büyük engel. Onun için insanlar hayattayken bu iş gündeme gelsin, konuşulsun istiyoruz. Bizim halkımız son derece yardımsever, fedakar bir halk. Bu nedenle organ bağışının farkında olunduğu zaman eminim ki insanlar duyarlı davranacak ve en az 5 kişinin hayatını siyahtan beyaza dönüştürecektir" dedi. Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Gürsel Yıldız ise, "Bugün ve haftasında böbrek sağlığı, kronik böbrek hastalığı ve kadın sağlığı konularına dikkat çekmek, böbrek sağlığı ve hastalıkları ve konusunda toplumsal bilinç oluşturmak, erken tanının önemini vurgulamak ve kronik böbrek hastalığının insan ve toplum sağlığı üzerine olan ağır yükü hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu çerçevede Okan Üniversitesi Hastanesi olarak ilk kez kutladığımız 'Dünya Böbrek Günü'nde her yaştaki bireylerde farkındalık oluşturmak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, “Çocuk Gözüyle Organ Bağışı” konulu resim sergisi düzenlendi’’ diye konuştu.