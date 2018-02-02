(Görüntülü Haber) Ordu'da toplu taşıma dönemi törenle başladı

Nedim KOVAN/ORDU, () - ORDU Büyükşehir Belediyesi, Toplu Ulaşımda Modern Dönüşüm Projesi ile toplu taşıma dönemini törenle başlattı. Ordu'nun Altınordu İlçesi'nde ulaşımı sağlayan dolmuş minibüsler kaldırılarak yerine küçük ve büyük otobüslerle ulaşımın sağlanacağı toplu taşıma sistemi devreye koyuldu. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Toplu Ulaşımda Modern Dönüşüm Projesi Hizmete Alma törenine Vali Seddar Yavuz, Milletvekilleri Oktay Çanak ve Metin Gündoğdu, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, ilçe belediye başkanları, protokol heyeti, toplu taşıma araç işletmecileri ve vatandaşlar katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz Altınordu'da 340'a yakın dolmuş minibüsü olduğunu, toplu taşıma sistemiyle bunu 177 araca düşürdüklerini söyledi. Toplu taşımayı il genelinde uygulamak için çalışmaların sürdürüldüğünü de vurgulayan Başkan Enver Yılmaz, "Daha önce bir dolmuş 4-14 kilometre arasında gidiyordu. Şimdi 27 kilometreye kadar gidiyor. Aynı zamanda 14 olan hat güzergah sayısınıda 26'ya çıkardık. Vatandaşlarımız ilk etapta büyük araçların devreye girmesiyle bir haftalık süre içerisinde deneme yöntemini göreceğiz. Bir hafta 10 günlük geçiş süreci olacak. Hemşerilerimiz bu yeni sistemin hem güzelliğini tadacaklar, hem şoför esnafımızda para kazanacak. Hatların rengi Ordusporumuzun mor-beyaz rengi. Renkle birlikte hat başlangıcına da 52 ile başladık. Gülyalı, Uzunisa, Kabadüz, Ulubey ve Perşembe'yi de bu sistemin içine dahil etmeyi planlıyoruz. Nisan ayında inşallah Ünye'de, Mayıs ayında Fatsa'da toplu ulaşıma geçiyoruz. En son nihayi hedefimizde bu toplu ulaşımda akıllı kartlarla birlikte, bu kartlar hem teleferikte, hemde akıllı bisikletlerde geçecek. Hedefi ilçelerde tamamladığımızda bu kartlar her yerde kullanılacak" dedi. KARSAN'IN KONFORLU ARAÇLARI DA TERCİH EDİLDİ Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin araç seçiminde Karsan marka 17+3 küçük otobüsleri de tercih ettiğini, İstanbul bayisi Mustafa Aydın'la beraber 110 aracı teslim edeceklerini belirten Karsan Satış Müdürü Kaan Erkırtay ise şunları söyledi: "Bugün burada 110 aracımızın teslimatını yapacağız. Araçlarımızın en büyük özelliği; araçlarımız hem alçak tabanlı hemde engelli erişimiyle güvenli, konforlu ve şehir içi toplu taşımaya uygun araçlardır. Teslimatını yapacağımız araçlardan sonra Büyükşehir Belediyesi'nin çalışması kapsamında ilçe belediyelerin dönüşümünde inşallah çözüm ortağı olarak yer almaya gayret edeceğiz. Araçlarımız çevreye duyarlı, düşük eksoz emisyonlu araçlarımızdır. Araç içindeki gerek takip sistemleri, gerek kamera sistemleriyle güvenliğe önem veren araçlardır. Yolcu koltuklarıyla, kolay iniş binişle konfora yönelik araçlardır. Burada bu dönüşümü İstanbul bayimiz sayın Mustafa Aydın'la beraber gerçekleştirdik, teşekkür ediyoruz."