(Görüntülü Haber) Ordu'da 1 milyon turist hedefi

ORDU’nun büyükşehir olması ve havalimanının açılmasıyla projeler tek tek hayata geçirilirken, kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı da hızla artıyor. Geçen yıl 70 bini yabancı olmak üzere 705 bin turistin ziyaret ettiği kenti, bu yıl 1 milyon turistin ziyaret etmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’de; doğal güzelliği, yaylaları, dere ve şelaleleriyle büyük ilgi çeken Ordu’da, Ordu-Giresun Havalimanı’nın açılmasıyla birlikte, kentin turizm potansiyelinde büyük artış yaşandığı gözlendi. Kente havalimanıyla ulaşım kolaylığı sağlanması ve Ordu’nun büyükşehir olmasıyla birlikte, projeler de tek tek hayata geçiriliyor. 2016’da 602 bin 466 turistin ziyaret ettiği Ordu’yu, 2017’de 70 bini yabancı olmak üzere 705 bin turist ziyaret etti. Ordu, bu yıl ise 1 milyon turist ağırlamayı hedefliyor. Ordu Otelciler ve Seyahat Acenteleri Derneği Başkanı Ali Aydın, özellikle yerli turistler tarafından Doğu Karadeniz bölgesinin çok ciddi bir şekilde ziyaret edilmeye başladığını belirterek, “Ulaşımı rahat, konaklama sayısı fazla olan yerler biraz daha fazla tercih ediliyor. Ordu da mutlaka tercih ediliyor. Merkez, Ünye, Fatsa gibi, Çambaşı yaylası dışındaki yerleşim alanlarında insanlar geziyorlar. Çambaşı yaylası, Gölköy Ulugöl, Aybastı Perşembe yaylası var. Yol ve çevre anlamında güzel buralar. Buraların artık ciddi şekilde özel teşviklerle yatırımcıya devredilmesi lazım. Çünkü gelecek yıllardaki bütün yatırımlar, tüm sistem artık özel sektör üzerinden yürümeye başladı. ORSİAD kuruluşumuz var, Çambaşı yaylasına otel yapacak, turizme çok katkı sağlayacak. Markaları çeşitlendirebilirsek, Boztepe’yi biraz daha cazibe merkezine getirebilirsek, ya da Ulugöl, Perşembe yaylasında hareketlenmeyi sağlayabilirsek daha iyi olur diye düşünüyoruz ” dedi. FUAR ALANI İSTİYORUZ Ordu’daki bütün acente ve otellerin fuar alanı istediklerini, bunun sağlanması halinde kentte hedeflenen turist potansiyeline, gerçek rakamlar üzerinden daha kolay ulaşılabileceğini de belirten Ali Aydın, “Ordu’ya yapılacak 10 bin metrekarelik fuar alanı kente büyük katkı sağlayacaktır. Bu Ordu merkez olmayabilir, havalimanına yakın Gülyalı olabilir, Giresun’un bir bölgesinde olabilir, hiç önemli değil. Fuar alanı Ordu-Giresun Havalimanı’nın herhangi bir yerine, sağına soluna konuşlandırıldığı takdirde her iki ilinde, ortak paydada ekonomik anlamda çok aşırı derecede gelir kaydedeceğini çok rahat şekilde görüyoruz. Özellikle Ordu otellerinden bahsediyorum, ciddi anlamda yükselişteler. 4-5 yıldız alan oteller Türkiye’deki otellerin çok üstündeler. Ordu’da her sene yapılan fuarımız var. Bu da başarılı, katkı veriyor. Ancak ulusal anlamda büyük organizasyonları buraya getirebilmek için 7-8 bin metrekarelik kapalı alanlar haline getirip, çok ciddi şekilde üst düzeyde yapmak zorundayız” diye konuştu. MENA ZİRVESİ KATKI SAĞLAYACAK Ali Aydın, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin turizm potansiyelini Türkiye ve Karadeniz pazarına çekmek ve kültürel işbirliği başta olmak üzere ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla 3-5 Mayıs tarihleri arasında Ordu ve Giresun illerinde düzenlenecek olan 2. Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri (MENA) Karadeniz Turizm ve Yatırım Zirvesi’nin de bölge turizmine ciddi katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.