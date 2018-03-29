Erhan TEKTEN/İSTANBUL, () ÇİFTLİK Bank benzeri bir yapılanmayla dolandırıcılık yapıldığı iddia edilen 'Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sahibi Serkan Erden de benzer sistemin mağduru olduğu için çiftlik kurmuş. Video paylaşım sitesine yüklediği videoya göre Erden, eşinden habersiz girdiği bir çiftlik oluşumundan dolandırıldığını ifade ediyor. Bütün parasını sisteme kaptırdıktan sonra konuyu eşine aktardığını belirten Erden, "Bundan 1 sene önce ben de paramı kaptırdım. O gün bir karar aldım. Öyle bir sistem kuracağım ki paradan ziyade ailenin olacağı bir sistem" diye konuştu. Birlik beraberlik çiftliğini 300 liraya kurduğunu söyleyen Erden, sisteme katılanlardan aldığı parayla açtığı marketin de videosunu paylaştı.
(Görüntülü Haber) Operasyon yapılan Birlik Beraberlik Çiftliği'nin sahibi: Ben de Çiftlik mağduruyum
Erhan TEKTEN/İSTANBUL, () ÇİFTLİK Bank benzeri bir yapılanmayla dolandırıcılık yapıldığı iddia edilen 'Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sahibi Serkan Erden de benzer sistemin...
29 Mart 2018 Perşembe 11:18
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