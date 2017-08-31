(Görüntülü Haber) Öncüpınar'dan 54 bin 734 Suriyeli, ülkesine bayrama gitti

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - İÇ karışıklıktan kaçarak Türkiye'ye sığınan 54 bin 734 Suriyeli, Kurban Bayramı için Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak ülkelerine gitti. Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan da 35 bin sığınmacı bayram için Suriye'ye geçiş yaptı. Kilis Valiliği, Kurban Bayramını ülkelerinde kutlamak isteyen Suriyeli sığınmacıların Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçiş yapabileceğini duyurdu. Duyurunun ardından Kilis ve farklı kentlerde yaşayan 67 bin Suriyeli, ülkelerine gidebilmek için Kilis Valiliği'ne başvuruda bulundu. Başvuruların tamamlanmasının ardından 15 Ağustos'tan itibaren Suriyeli sığınmacılar, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemlerini yaptırarak ülkelerine geçti. Sık sık izdiham görüntülerinin yaşandığı Suriyelilerin ülkelerine geçişi dün sona erdi. Göç İdaresi Müdürlüğü yetkilileri, 15 gün içerisinde randevu alarak başvuruda bulunan 67 bin Suriyeliden 54 bin 734'ünün Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan işlem yaptırarak ülkesine gittiğini bildirdi. Yetkililer, bayramı ülkelerindeki yakınlarının yanında geçirecek olan Suriyelilerin 5-15 Eylül arasında yeniden Türkiye'ye döneceklerini belirtti.