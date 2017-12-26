(Görüntülü Haber) Önce serada, sonra sporda ter döküyorlar

ANTALYA'da bir grup çiftçi kadın, sabah saatlerinde seralarda çalışarak, öğleden sonra profesyonel eğitmen eşliğinde spor yaparak ter döküyor. Antalya'da havalimanının hemen yanında bulunan ve daha çok seraların bulunduğu Yenigöl Mahallesi'nde kadınlar, sabahın ilk saatlerinde çocuklarını okula gönderdikten sonra soluğu seralarda yer alıyor. Seralarda maydanoz ve marul kesen kadınlar öğle saatlerine kadar burada çalışarak aile bütçesine katkıda bulunuyor. Öğlen okuldan gelen çocuklarının karnını doyuran kadınlar, ardından Muratpaşa Belediyesi'nin kendilerine için yaptırdığı çadırda profesyonel spor eğitmeni eşliğinde spor yapıyor. Yaşları 25 ile 70 arasında değişen yazmalı şalvarlı kadınlar, aerobiğin yanı sıra pilates yapıyor. 'SERADA YORULUYUYORUZ, SPORDA DİNLENİYORUZ' Fatma Ateş (65) güne serada başladıklarını kaydetti. Vücutlarının gelişmesi ve arkadaşlarıyla bir araya gelmek için spor yapmaya gittiğini belirten Ateş, “Spor her şeye şifa oluyor. Serada yoruluyoruz ama sporda dinleniyoruz. Çok şükür memnunuz hayatımızdan" dedi. 'DOKTORA DEĞİL SPORA GİTSİNLER' Semiha Karagöz (60) ise 50 yıldır serada çalıştığını vurguladı. Sabah erken kalkıp evlerinin işini tamamladıklarını kaydeden Karagöz, “Hava ısınmadan seraya koşuyoruz. Öğlen biraz dinlendikten sonra spor yapmaya gidiyoruz. Tansiyona, romatizmama çok iyi geldi. Çok faydasını gördüm. Bugün Antalya merkezdeydim ama spor var diye koşa koşa buraya geldim. Herkese tavsiye ederim, doktora gideceklerine spora gelsinler. Spor yapınca bende hafiflik başlıyor, diz ağrılarım geçiyor" diye konuştu. 'ÇALIŞAN, ÜRETEN VE SPOR YAPAN KADINLARIZ' Sera sahibi Emine Dolaman (37) saat 08.00'de işçilerle yola koyulduklarını söyledi. Eğlenerek çalıştıklarını anlatan Dolaman, “Saat 15.00 gibi salona geçiyoruz. Bize bu imkanı tanıyan Muratpaşa Belediye Başkanımız Ümit Uysal ve muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Mahallede bir şey yapamıyorduk. En azından salonda arkadaşlarımızla sporda bir araya geliyoruz. Çalışan, üreten ve spor yapan kadınlarız" dedi. 'VÜCUDUMUZ DİNLENİYOR' Döndü Gök (40) ise, “Aktif oluyoruz. Eğlencesi güzel, bazı hareketlerde zorlanıyorum ama onları da başaracağım. Spor yapmadığımız günler spor yapma ihtiyacı hissediyorum" dedi. Nuriye Aka (48) da zayıflamak ve formda kalmak için spor yaptığını söyledi. Aka, “Seralarda yoruluyoruz ama buraya gelince çok iyi oluyor. Vücudumuz dinleniyor, spordan çok faydalanıyoruz. Herkes spor yapsın, eşim de spor yapmam için beni gönderiyor" diye konuştu.