(Görüntülü Haber) Önce mevlit sonra kutlama

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, (Afyonkarahisar) () AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesindeki Miralay Reşatbey İlkokulu'nda vefat eden öğretmenler için mevlit okutularak, helva dağıtıldıktan sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Sandıklı Miralay Reşatbey İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla program düzenlendi. Okul yönetimi program öncesi 2 yıl önce vefat eden öğretmen Hasan Turinay ve geçen yarı yıl tatilinde vefat eden Tuncar Karakuş için mevlit okutarak, helva dağıttı. Daha sonra okul öğrencileri tarafından 23 Nisan ile ilgili konuşma ve şiirler okunurken, halk oyunları ve skeçler sahnelendi. Program sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman, futbol dalında ilçe ikincisi olan Miralay Reşatbey İlkokulu futbol takımına kupa ve madalyalarını verdi. Emin Karaosman, "Ebediyete intikal eden, vefat eden öğretmenlerimizin unutulmaması, mevlit okutulması, rahmet dilenmesi çok güzel bir şey. İlkokulumuz için çok söz söylemeye gerek yok. Velilerimizin ilgi, alaka ve eğitime verdiği emeği takdirle karşılıyorum. Velilerin bu kadar istekli olmasından biz son derece memnunuz. Okulumuz biraz kalabalık ama birkaç yıl içerisinde bu sorun da çözülecek" dedi.