(Görüntülü Haber) Önce doğa yürüyüşü, sonra domates yeme yarışması

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), () - ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde doğa yürüyüşü ve domates yeme yarışması yapıldı. Kadınlar kategorisinde 3 dakikada 4 kilo 930 gram domates yiyen Ela Karakaya, çocuklarda ise 3 dakikada 1 kilo 575 gram domates yiyen Kazım Gencer birinci oldu. Kumluca Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ile Karşıyaka Mahalle Muhtarlığı tarafından doğa yürüyüşü düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yürüyüşe Belediye Başkanı Ak Partili Hüsamettin Çetinkaya, Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Gürcan Yıldırım, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, daire amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yaklaşık 4 kilometrelik güzergahta Sarnıç Tepesi'ne yapılan yürüyüş boyunca polis, zabıta ve sağlık ekibi güvenlik önlemi aldı. Kumluca Belediyesi'ne ait içerisinde hayvanat bahçesi, piknik ve mesire alanı bulunan Sarnıç Tepesi'ne ulaşan yürüyüşçülere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, belediye olarak her ay bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdiklerini ve bu yürüyüşlerin her birinin farklı temaları olduğunu belirterek, bu yürüyüşün temasının da domates olduğunu söyledi. Kumluca ve yöresinde üretilen ürünlerin doğal ve kontrollü olarak üretildiğini kaydeden Çetinkaya, "Kumluca'nın varoluş nedeni domates. Bugünkü yürüyüşümüzde Kumlucalılar olarak, üreticiler olarak buradan vermek istediğimiz mesaj şu; Kumluca'da üretilen ürün güvenilir gıda. Herkes sofrasında Kumluca'da üretilmişse üretici bilincinden dolayı hiçbir endişe duymadan yiyebilir. Biz doğal üretim yapıyoruz, toprakta yetiştiriyoruz, geçmişte dedelerimiz, nenelerimiz nasıl yetiştirmişse toprağa bağlı olarak yetiştiriyoruz" dedi. DOMATES YEME YARIŞMASI Konuşmanın ardından yürüyüşe katılan kadın ve çocuklar arasında domates yeme yarışması yapıldı. 10 kadın yarışma öncesi yiyecekleri domatesleri hassas terazilerle tartarak aldı. Jüri üyelerinin gözetiminde yapılan yarışma sonunda 3 dakikada 4 kilo 930 gram domates yiyen Ela Karakaya birinci, 4 kilo 765 gram domates yiyen Meral İlci ikinci, 3 kilo 580 gram domates yiyen Naciye Aydemir ise üçüncü oldu. Çocuklar kategorisinde ise 3 dakikada 1 kilo 575 gram domates yiyen Kazım Gencer birinci, 1 kilo 340 gram domates yiyen Beytullah Koncuk ikinci ve 715 gram domates yiyen Yusuf Yıldırım ise üçüncü oldu. Yarışmada dereceye giren kadın ve çocuklara Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Gürcan Yıldırım, daire amirleri ve mahalle muhtarları tarafından kupa ve madalyaları verildi. Domates yeme yarışmasında birinci olan Ela Karakaya, amaçlarının yarışmak değil domatesin kalitesini göstermek olduğunu belirterek, "Bizim domatesimiz gayet sağlıklıdır. Biz domatesleri hiç yıkamadık. Seradan nasıl geldiyse o şekilde yedik. Doğal ve çok lezzetliydi" diye konuştu. Çocuklar kategorisinin birincisi Kazım Gencer ise kupayı almanın biraz zor olduğunu ancak kazandığı için gururlu olduğunu söyledi.