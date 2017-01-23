(Görüntülü Haber) Önce çalışana yardım etti sonra kasayı soydu (ÖZEL)

Özgür EREN/İSTANBUL,()-BEŞİKTAŞ'ta ayakkabı dükkanına müşteri gibi giren hırsız önce çalışana yardım etti, ardından da kasadaki paraları alıp kaçtı. Olay, Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi'nde bir ayakkabı dükkanında bugün meydana geldi. İdidaya göre, dükkana öğlen saatlerinde müşteri gibi giren bir kişi, çalışana birilerine yardım için on çift ayakkabı almak istediğini söyledi. ÇALIŞANA YARDIM ETTİ O sırada başka müşterilerin dükkana gelmesi üzerine şüpheli, çalışana yardım etti. Şüpheli, satın alınan ayakkabılar için poşet açtı ve dükkandaki ayakkabıların taşınmasına yardımcı oldu. Çalışanın, sipariş ettiği ayakkabıları almak için depoya inmesini fırsat bilen şüpheli, kasada bulunan 800 TL'yi alarak cebine koydu. Ardından hızla dükkandan çıkarak uzaklaştı. Hırsızlık anı dükkanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin çalışana yardım etmesi ve çalışanın depoya inmesiyle kasadan parayı çalması görülüyor. TESADÜFEN KAMERALARA BAKTIĞIMDA HIRSIZLIĞI GÖRDÜ Hırsızlık anını anlatan iş yeri sahibi İlhan Turgut "Ben İstanbul dışındaydım. Cep telefonumdan dükkanımı izleyebiliyorum. O ara tesadüfen baktığım sırada vatandaşın birinin kasaya geldiğini gördüm. Parayı kasadan aldı cebine koydu. Hemen Sedat Beyi aradım. 'Sedat Bey vatandaşın biri kasadan para alıyor' dedim. O ara yukarı çıkana kadar parayı alıp kaçıyor" dedi. "BEN YAŞLILARA HAYIR İŞLEYECEĞİM" İşyerinin çalışanı Sedat Çelikarslan ise, "Yaşlılara hayır işleyeceğini söyleyerek 10-15 çift ayakkabı alacağını belirtti. O anda müşteriler vardı, kalabalıktı burası. 'Biraz oturun sonra size yardımcı olayım' dedim. Müşterilere yardımcı oldu, bana güven verdi. Müşteriler gittikten sonra 'numaralar önemli mi?' dedim. Ben tekrar depoya indiğimde paraları almış. Paraları alırken bizim patron görmüş kameradan. Beni aradı uyarmak için ancak baktığımda gitmiş. Kasadan yaklaşık 800 Liraya yakın para almış" diye konuştu.