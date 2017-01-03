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(Görüntülü Haber) Onaç Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

Halim AKCA/BUCAK (Burdur), () - BURDUR'un Bucak İlçesi'ndeki Onaç Baraj Gölü'nün yüzeyi aşırı soğuk nedeniyle buz tuttu. Bucak'ta yaklaşık 1 aydır soğuk hava etkili oluyor. İlçe merkezinde etkisini sürdüren kar yağışıyla...

Halim AKCA/BUCAK (Burdur), () - BURDUR'un Bucak İlçesi'ndeki Onaç Baraj Gölü'nün yüzeyi aşırı soğuk nedeniyle buz tuttu. Bucak'ta yaklaşık 1 aydır soğuk hava etkili oluyor. İlçe merkezinde etkisini sürdüren kar yağışıyla birlikte gece sıfırın altına düşen sıcaklık, akarsu ve göllerde donmalara neden oluyor. Bucak yakınlarındaki Onaç Baraj Gölü'nün yüzeyi de soğuk nedeniyle buz tuttu. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü bölgede gölün yüzeyi buz tabakasıyla kaplandı. Gölün çevresi de soğuktan nasibini aldı. Ağaçların dallarında kar birikintileri toplanırken, bazıları da soğuk nedeniyle dondu. Bu durum ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

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