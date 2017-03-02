(Görüntülü Haber) Omurilik felçlisi küçük piyanist hayata meydan okuyor (Yeniden)

İSTANBUL ()-TÜRKİYE Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) üyesi doğuştan omurilik felçlisi Kaan Koçdemir’in bedensel engeli hayatına engel olmadı. 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi Kaan Koçdemir, daha önce TOFD’u ziyaret eden ünlü şarkıcı Gökhan Tepe’ye verdiği sözü yerine getirdi. Tepe’nin konserinde piyano çalan Koçdemir en büyük hayalini gerçekleştirdi. Konserde sergilediği performansının yanı sıra “Omurilik felçlisiyim ve böyle çok mutluyum” diyen Koçdemir dikkatleri üzerine çekti. Tıpta Osteogenezis İmperfektaadlı cam kemik hastalığına ve Epidermolizis Billozaadlı bir cilt hastalığına sahip Koçdemir’in hayata tutunması ilk başlarda kolay olmadı. Annesi ve öğretmenleri sayesinde mutluluğa göz kırpan Koçdemir, çok geçmeden piyano ile hayata döndü. Daha önce hiçbir hayali olmayan Koçdemir’in artık hedefleri büyük. Herkese umut olacak hikayesi ile gönüllerde taht kuran Koçdemir, “Benim gibi hasta çocukları iyileştirmek için doktor olacağım. Ama piyano çalmayı da asla bırakmayacağım” dedi. “KENDİMİ OTURARAK AYAKTA HİSSEDİYORUM” Gökhan Tepe, 20’nci yıl konserinde kendine eşlik eden Koçdemir'i TOFD’da ziyaret etti. Koçdemir, önce ünlü şarkıcı ile piyano çaldı ve daha sonra şunları söyledi; “Küçükken Epidermolizis Billoza hastalığına yakalandım. Bu halimle de mutluyum. Böyle görünüyor olabilirim ama ben kendimi bu şekilde oturarak ayakta hissediyorum, yürüyebiliyorum, her şeyi başarabiliyorum. Yani ben mutluyum.” KAAN’DAN “PES ETMEYİN” ÇAĞRISI Koçdemir, sadece felçli değil, hiçbir engeli olmayan insanlara “Başarmak isteyip de başaramadığınız zaman pes etmeyin, çalışmaya devam edin” dedi. GÖKHAN TEPE, KAAN’IN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ Konserde dakikalarca ayakta alkışlanarak büyük bir başarıya imza atan Koçdemir, Tepe’ye “İlk defa ben piyano çalarken Gökhan Ağabey söyledi. Hayalimi gerçekleştirdim” sözleriyle teşekkür etti. GÖKHAN TEPE: KAAN ÇOK İYİ BİR ÖRNEK TOFD’un tüm etkinliklerine gönüllü olarak katılarak omurilik felçlisi insanların hayatlarına dokunan Tepe, Koçdemir ile ilgili şunları söyledi: “Benim tek amacım Kaan gibi kardeşlerime destek olabilmek ve Omurilik Felçlileri Derneği’ndeki yapılan bu güzel şeylere toplumda farkındalık yaratabilmek. Kaan çok güzel hayalleri olan, çok iyi kalpli, çok yetenekli bir çocuk. İnşallah ileride çok iyi bir müzisyen olacak. Ayrıca Kaan, kendisi gibi olan arkadaşlarına da çok iyi bir örnek.” Tepe, omurilik felçlilerine yardım yapılması için çağrıda bulunarak “Sadece 3430’a göndereceğiniz bir kısa mesaj ile engelli dostlarımıza destek olunmasını istiyoruz” dedi. KAAN ENGELLİ OLMADIĞINI HERKESE KANITLADI Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşamanın bir engel olmadığını ve karşılaştığı zorluklara boyun eğmeyeceğini kanıtlayan Koçdemir, daha fazla çalışacağına, iyi bir doktor ve piyanist olacağına dair Gökhan Tepe’ye söz verdi.