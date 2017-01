(Görüntülü Haber)Ömer Halisdemir'in babası: Şükürler olsun başımızı yere eğdirmedi

İZMİT (Kocaeli), () - 15 Temmuz darbe girişimi kahramanı Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu makamında ziyaret etti. Hasan Hüseyin Halisdemir oğlunun aslanlar gibi vazifesini yaptığını belirterek, "Şükürler olsun bayrağını, devletini, milletini seven bir çocuktu. Çok şükürler olsun bizim başımızı yere eğdirmedi" dedi. Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ve Niğde Bor Kaymakamı Abdullah Küçük, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Hasan Hüseyin Halisdemir, "Bütün şehitlerimizin annelerine başsağlığı diliyorum. Gazilerimize geçmiş olsun diliyorum. Rahmetli bu vatanın çok sevdiği bir işçiydi. Vatana çok emek verdi, hizmet etti. Şükürler olsun bizlere de büyük bir rahmetlik verdi. Türk milletine sonsuz teşekkür ediyorum. Bilhassa annelere teşekkür ediyorum. Ömer Halisdemir 15 Temmuz darbe günü saat 21.00 sıralarında annesiyle oturuyorduk. Rahmetli bana telefon etti, 'Baba ben yerimde duramıyorum, çok hırslıyım' dedi. Aşağı yukarı 20 yıllık askerdir böyle bir şey bana söylemedi. Ben de 'oğlum bir bardak su iç, bir besmele çek' dedim. 'Baba çok hırslandım' dedi. 'Oğlum korkma. Her zaman hazırlığını yapıyorsun elin belinde oluyor' dedim. 'Tamam baba hazırım' dedi. Şükürler olsun bayrağını, devletini, milletini seven bir çocuktu. Çok şükürler olsun bizim başımızı yere eğdirmedi. Aslanlar gibi vazifesini yaptı. Bizi yalnız bırakmadığı için Türk milletine çok teşekkür ediyorum" dedi. Hasan Hüseyin Halisdemir daha sonra Vali Güzeloğlu'na, Kur-an'ı kerim, Türk bayrağı ve tatlı hediye etti. Vali Güzeloğlu ise, "Türk vatanının ve milletinin edebi varlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna gözünü kırpmadan hayatını feda eden ve tarihe adını altın harflerle yazdıran aziz şehidimiz Ömer Halisdemir'i bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. İnsanlığın ve kahramanlığın yüce değeri ile tarihimizin altın sayfalarına adlarını yazdığı şehitlerimiz en değerli hazinemizdir. Onları yetiştiren siz değerli anne ve babalar bizim gurur abidemizsiniz. Rabbim sizlerden razı olsun. Vatan millet sevgisi ile cesaret feragat ve fedakarlık gibi yüce duygularla yetiştirdiğiniz ve bu uğurda hayatını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, ruhları şad, makamları cennet olsun" yazılı şilt verdi.