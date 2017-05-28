Haber- Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul
(Görüntülü Haber) Ömer Faruk Kavurmacı imza atmak için karakola geldi (1)
Haber- Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul
28 Mayıs 2017 Pazar 09:58
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