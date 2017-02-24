(Görüntülü Haber) "Ölüm Yolu"nda hafriyat kamyonu sürücüsü ile mahalleli kavgası

İhsan YALÇIN/İSTANBUL,() Arnavutköy Milli Egemenlik Caddesi, döküm sahasına giden hafriyat kamyonlarının en fazla kullandığı caddelerden biri. Caddede daha önce hafriyat kamyonlarının karıştığı kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti.Caddesi kullanan çevre sakinleri hafriyat kamyonlarını saçtığı tehlike nedeniyle tepkili. Çocuklar her gün onlarca hafriyat kamyonunun geçtiği caddeden sağ salim evlerine ulaşmaya çalışıyor.Mahalli de bu yüzden dün caddeyi trafiğe kapattı. Mahallelinin tartıştığı hafriyat kamyonu sürücüsü, yolu kapatan kalabalığın üzerine aracını sürdü. Bunun üzerine ortalık karıştı. Elinde sopayla kalabalığı kovalayan sürücüye mahalleyi taş atarak karşılık verdi.Yaşanan olaylar cep telefonu kamerasına yansıdı. DAKİKADA BİR KAMYON GEÇİYOR Onlarca hafriyat kamyonu, Arnavutköy İstiklal Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'ni kullanarak İhsaniye Mahallesi'ndeki moloz ve hafriyat döküm sahasına gidiyor. Boğazköy İlköğretim Okulu'nun da bulunduğu caddede çocuklar aileleriyle birlikte okullarına sağ salim ulaşmaya çalışıyor. Bu nedenle de mahalle sakinleri neredeyse dakikada bir geçen hafriyat kamyonlarından oldukça şikayetçi. ÜZERLERİNE KAMYONU SÜRDÜ Dün de bir grup hafriyat kamyonlarının caddeden geçmemesi için yolu kapattı. Bunun üzerine mahalle sakinlerinin tartıştığı hafriyat kamyonu şoförü yolu kapatan mahallelinin üzerine kamyonu sürdü. Araçtan inen sürücü daha sonra da elinde sopayla kalabalığı kovaladı. Mahalleli ise sürücüye taş atarak karşılık verdi. Mahallede yaşanan olaylar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. "KAMYONLARIN BU YOLDAN GEÇMESİ DE YASAK" Olayların ardından bugün de mahallede hafriyat kamyonlarının saçtığı tehlike görüntülendi. Okullarından çıkan öğrenci ve veliler evlerinin yolunu tutarken caddeden ise onlarca hafriyat kamyonunun geçtiği görüldü. Daha önce farklı tarihlerde hafriyat kamyonlarının karıştığı kazalarda 3 kişinin öldüğünü belirten mahalle sakinleri tepkili. Cevdet Kaya, "Kamyonların bu yoldan geçmesini kesinlikle istemiyoruz. Kamyonların güzergahı bu yol değil, yeni yapılan otoban. Burada ne set var ne bir engel var, çocuklar okula gidemiyor. Burada 3 ölümlü kaza oldu. Yetkilerden bir çözüm istiyoruz. Bu yoldan kamyonların geçmesi de yasak. Buna bir çözüm bulunsun" dedi. Dünkü olayları da anlatan mahalle sakini, "Dün de mahallenin gençleri kamyonların bu yolu kullanmaması için şoförlere uyarıda bulunuyor. O esnada şoför kamyonu gençlerin üzerine sürüyor. Daha sonra da sopayla gençlerin üzerine yürüyor" diye konuştu. "HAFRİYAT KAMYONLARI BURADAKİ İNSANLARIN CANINI TEHLİKEYE ATIYOR" Bir yıldır kamyonların caddeyi kullanmaması için mücadele ettiklerini belirten Mustafa Vural ise, "Legal olmayan bir durum gerçekleşiyor. Bu duruma yetkililer çözüm bulamadığı için bu sefer mahalleli kendi çözüm bulmak için yol kapatıyor. Hafriyat kamyonları sefer başına 50-100 lira daha fazla kazanmak için buradaki insanların canını tehlikeye atıyor. Kullanmaları gereken güzergah yerine burayı kullanıyorlar" ifadesini kullandı. "BİRİNİN ÖLMESİ Mİ GEREKİYOR?" Nurten Aslan Çakmak adlı mahalle sakini de, "Biz buradan kamyonların geçmesini istemiyoruz. Ardı ardına kamyonlar geçiyor, çocuklarımızın da hayatı tehlikeye giriyor. İlla birinin mi ölmesi gerekiyor, bu durumun çözüme kavuşması için" şeklinde konuştu.