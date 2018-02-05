(Görüntülü Haber) Ölü caretta caretta sahile vurdu
MERSİN’in Anamur ilçesinde ölü caretta caretta, sahile vurdu. Anamur Öğretmenevi görevlileri ve çevre sakinleri, sahilde ölü bir caretta caretta türü kaplumbağayı fark edip, yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık...
05 Şubat 2018 Pazartesi 16:10
MERSİN’in Anamur ilçesinde ölü caretta caretta, sahile vurdu. Anamur Öğretmenevi görevlileri ve çevre sakinleri, sahilde ölü bir caretta caretta türü kaplumbağayı fark edip, yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerinin yaptığı incelemede, carretta carettanın ip veya ağa takılarak boğulma sonucu ölmüş olabileceğini söyledi.
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