(Görüntülü Haber) Ölü caretta caretta sahile vurdu

MERSİN’in Anamur ilçesinde ölü caretta caretta, sahile vurdu. Anamur Öğretmenevi görevlileri ve çevre sakinleri, sahilde ölü bir caretta caretta türü kaplumbağayı fark edip, yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerinin yaptığı incelemede, carretta carettanın ip veya ağa takılarak boğulma sonucu ölmüş olabileceğini söyledi.