Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener, İnce görüşmesini iptal etti, Bağcılar’a gidiyor
Akşener programını iptal etti Bağcılar’a...
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz ediliyor
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz...
Dolar 4.27 lirayı gördü, Borsa 102 bin puanda
Dolar 4.27 lirayı gördü, Borsa...
İYİ Parti seçim standına saldırı çok sayıda yaralı var
İyi Parti saldırısıyla ilgili 8...

(Görüntülü Haber) Ölü bulunan çoban amca-yeğen sobadan zehirlenmiş

KARS'ın Kağızman ilçesine bağlı Dibekkaya Yaylası'nda kaldıkları çadırda ölü bulunan çobanlık yapan Mehmet Karadağ (52) ile yeğeni Cavit Karadağ'ın (23) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Amca ve yeğen...

KARS'ın Kağızman ilçesine bağlı Dibekkaya Yaylası'nda kaldıkları çadırda ölü bulunan çobanlık yapan Mehmet Karadağ (52) ile yeğeni Cavit Karadağ'ın (23) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Amca ve yeğen gözyaşları arasında toprağa verildi. Dibekkaya köyünün hayvanlarını otlatan Cavit Karadağ ve amcası Mehmet Karadağ'dan 5 Mayıs akşamından beri haber alamayan yakınları, dün sabah saatlerinde yaylaya gitti. Yakınları, amca- yeğeni çadırın içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla yaylaya gelen sağlık görevlileri, çobanların öldüğünü belirledi. Bekar olan Cavit Karadağ ile evli ve 2 çocuk sahibi Mehmet Karadağ'ın cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Amca ve yeğenin ön otopsi raporunda sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi. Amca ve yeğenin cenazesi otopsi sonrası memleketlerine getirildi. Kağızman Merkez Camii'nde ikinci vakti kılınan cenaze namazında, yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Cavit Karadağ ile Mehmet Karadağ'ın cenazesi kılınan namazın ardından gözyaşları arasında mezarlıkta toprağa verildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314