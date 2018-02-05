(Görüntülü Haber) Oltu Çayı'na dökülen zift ve atık yağla ilgili soruşturma başlatıldı

ERZURUM'un Oltu ilçesinden geçen Oltu Çayı'na, çok sayıda kuş ve balığın ölümüne neden tonlarca zift ve atık yağ dökülmesiyle ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. İlçe sakinlerinin büyük tepki gösterdiği çevre felaketine neden olan kişi ya da kişilerin bulunması için güvenlik güçlerinin çalışması sürüyor. Oltu merkezine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktan geçen ve yaklaşık 50 mahallenin tarım arazisini suladığı Oltu Çayı'na, Kurupınar mevkiinde, 27 Ocak Cumartesi günü, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tonlarca zift ve yanmış atık yağ boşaltıldı. Suyu siyaha boyayan zift ve atık yağ, çevre felaketine neden oldu. Çaya yayılan zift ve yanmış atık yağın öldürdüğü onlarca kuş ve balık kıyıya vurdu. Çevre felaketine ilçe sakinleri büyük tepki gösterdi. Kıyıya vuran balık ölülerini toplayan vatandaşlar, sorumluların cezalandırılmasını istedi. Oltu'nun en önemli su kaynaklarından biri olan çayın tarımsal arazilerin sulanmasında kullanıldığını belirten ilçe sakinleri, kirliliğin insan sağlığını da etkilemeden çayın bir an önce temizlenmesi gerektiğini söyledi. 'KORKUNÇ BİR GÖRÜNTÜYDÜ' Doğa yürüyüşünde Oltu Çayı'nda hiç istemedikleri görüntülerle karşılaştıklarını belirten Mustafa Arlı, "Dökülen atıklar nedeniyle çayın etrafında ölmüş kuş ve balıklarla karşılaştık. Korkunç bir görüntüydü. Bunu yapanların bulunması ve cezalandırılmasını istiyoruz. Bir daha böyle bir şeyin yaşanmamasını istiyoruz" diye konuştu. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, güvenlik güçlerinin, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü, zabıta ekiplerinin de bölgede inceleme yaptığı belirtildi.