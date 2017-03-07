(Görüntülü Haber) Oltayla balık tutma yarışması heyecanı

Cihan KAYA/FETHİYE (Muğla), () - MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nin Göcek Mahallesi'nde, Göcek D Marin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvada, oltayla balık yakalama yarışması düzenlendi. 'En Büyük Balık', 'En Ağır Balık' ve 'En Fazla Balık' kategorisi olmak üzere üç dalda verilen ödüller için kıyasıya verilen mücadeleler, heyecan yarattı. Göcek D Marin'de güneşli güzel bir havada gerçekleştirilen oltayla balık tutma yarışına; D Marin Müdürü Onur Ugan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Etkinlikte ekmek arası balık ikramında da bulunuldu. Kıyasıya geçen yarışma, heyecan yarattı. En uzun balığı 44 santimetreyle Eray Soyalp, en ağır balığı 790 gram ile Sinem Mutlu, en çok balığı 8 balık ile Berkay Başar tuttu. Derecelere girerek kupa kazananlar ödüllerini D Marin Müdürü Onur Ugan'ın elinden alırken, ayrıca en fazla bol balığı yakalayan İlhan Okur ve Arda Karakaş ise özel ödül aldı. Her yıl şubat ayının son günlerinde yarışmanın düzenlendiğini belirten D Marin Müdürü Onur Ugan, "Bu yıl mart ayının ilk haftası gerçekleştirdik. Çevrede balığın farkına varılsın denizin ve deniz kültürümüzün farkına varılsın. Bunların farkına varılması için bu tür etkinlikleri yapıyoruz. Her yıl daha çok ilgi görüyor. Hedefimize ulaştığımızı düşünüyorum ayrıca yarışmaya katılan arkadaşlarımız çevre ve doğa dostu insanlar. Bu duyarlılıklarından dolayı da herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.