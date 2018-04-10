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(Görüntülü Haber) Ölen köpeklerine mezar yaptılar

Erdem ÖZCAN/ERDEK (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, 4 kişilik Kılıç ailesinin 16 yıl boyunca besledikleri ‘Seymen’ isimli köpekleri öldü. Aile, yaşlılık sonucu ölen köpeği, bahçelerinde yaptıkları mezara gömdü. Çiçeklerle...

Erdem ÖZCAN/ERDEK (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, 4 kişilik Kılıç ailesinin 16 yıl boyunca besledikleri ‘Seymen’ isimli köpekleri öldü. Aile, yaşlılık sonucu ölen köpeği, bahçelerinde yaptıkları mezara gömdü. Çiçeklerle süsledikleri mezar taşına 'Seymen’in fotoğrafını koyan aile, doğum ve ölüm yılını da yazdı. 

Erdek'in Tatlısu Mahallesi’nde yaşayan Nedret (45) ile eşi Türkan Kılıç’ın (37) çok sevdiği ‘Seymen’ isimli köpekleri yaşlılık sonucu öldü. 2 çocuk sahibi Kılıç çifti, ‘Seymen’i evlerinin bahçesine gömdü, yerinin belli olması için de mezar yaptırdı. Çiçeklerle süsledikleri mezar taşına 'Seymen’in fotoğrafını koyan çift, doğum ve ölüm yılını yazmayı da unutmadı. Köpeğinin mezar taşındaki fotoğrafını severken, gözyaşı döken Türkan Kılıç, “Mezarını yapınca üzüntümüz biraz azaldı. Her gün geliyoruz yanına, her gün ağlıyoruz. Kıymetlimizdi bizim. Bambaşka bir şeydi, arkadaştı, candı. Kapıyı açarken, sanki gelecek gibi geliyor. Gece ayağımda yatardı. Büyük üzüntü. Hiç bu kadar üzüleceğimi tahmin etmemiştim” diye konuştu. Kılıç, daha sonra civarda bulunan kedilere yemek verirken, sokak hayvanlarını doyurmadan sofraya oturmadığını söyledi. 

Nedret Kılıç ise "Çocuğumuz gibiydi, bir tanemizdi, 16 sene minikliğinden beri bizimle beraberdi. Evin neşesiydi, gülüydü" dedi.
 

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