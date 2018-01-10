(Görüntülü Haber) (ölen kadının fotoğrafı) KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN KALDIRIMDA EZDİĞİ KADIN ÖLDÜ
10 Ocak 2018 Çarşamba 20:11
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