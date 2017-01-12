(Görüntülü Haber) Öldürülen psikolog son yolculuğuna uğurlandı

Uğur AYAZSIN/İSTANBUL,() Kadıköy'de girdiği tartışma sonucu bıçaklanarak öldürülen psikolog Alper Engeler, son yolculuğuna uğurlandı. Engeler'in cenazesi kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde dün 03.00 sıralarında tartıştığı Hızır Erdoğan Tarafından bıçaklanarak öldürülen psikolog Alper Engeler(49) için Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Engeler'in nişanlısı, akrabaları, komşuları, öğrencileri ve iş arkadaşları katıldı. Cenazede Psikolog Alper Engeler'in nişanlısı Elif Terziköy, taziyeleri kabul etti. NİŞANLISI: “ÇOK ERKEN KAYBETTİK" Öldürülen psikologun nişanlısı Elif Terziköy, “Hiç kimsenin beklemediği bir anda çok erken bir şekilde öldü. Alper, bugüne kadar binlerce öğrenciye psikolog olmayı öğretti. Herhangi biri onu vurarak, öldürerek yok etmiş olamaz. O birçok insanın aklında ve kalbinde çok fazla yer etmiş bir insan. Hayvansever, doğasever, bilim aşığıydı. Bu şekilde anılmış olmasından da acı da olsa mutluyum" dedi. KİŞİLİK BOZUKLUĞU ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPIYORDU İş arkadaşı Yardımcı Doç. Dr. Gül Çörüş ise Engeler'in üstün zekâlı biri olduğunu belirterek, “Şuan son dersini veriyor adli alanda. Bulunduğu yerde işlenen cinayetin şekliyle şiddetin nereye vardığının ifadesiyle son dersini vermekte. Psikopati üzerine çalışıyordu. Anti sosyal kişilik bozukluğu çalışıyordu. İhtisası budur. Çok özel yeteneği olan bir kişidir. Değerli bir bilim insanıdır. Kendine ait ihtisas alanına dönük eğitimleri verdiği bir kurum oluşturmuştu. Orada çalışıyordu" ifadelerini kullandı.Cenaze, kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.