(Görüntülü Haber) Öldürülen çevreci çift, mezarları başında anıldı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'nın Finike ilçesinde geçen yıl öldürülen çevreci Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çifti, ölüm yıl dönümlerinde mezarları başında anıldı.



Finike'de taş ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan Ali Ulvi (61) ve aynı yaştaki eşi Aysin Büyüknohutçu, 9 Mayıs 2017'de, Kızılcık Yaylası'ndaki evlerinde ölü bulundu. Bölgeye yeni taşınmış olan Ali Yamuç gözaltına alındı ve üç gün sonra tutuklandı. Suçunu itiraf eden Ali Yamuç, cinayeti para için işlediğini söyledi. Bir hafta sonra, katil Ali Yamuç'un eşi Fatma Yamuç, cinayete iştirak suçuyla tutuklandı. Fatma Yamuç'un üzerinde bulunan, Ali Yamuç'un adıyla yazılmış ve yine onun tarafından imzalanmış mektupta, “Bana vaat ettiğiniz ödemeyi yapın. 'Öldür paranı hemen vereceğiz' diye vaatlerde bulunup, neyi bekliyorsunuz? 10 gün içerisinde param gelmez ise görüşürüz. İpleriniz cebinizde haberiniz olsun" ifadeleri yer aldı.



'ÇİRKİN'DEN 50 BİN LİRA TEKLİFİ



Ali Yamuç, savcılık ve mahkemedeki ifadelerinde, kapatılan mermer ocağında çalışan 'Çirkin' lakaplı kişinin, cinayetler için 50 bin TL teklif ettiğini, 3 bin TL'sini ödediğini ileri sürdü. Takip eden günlerde eşi Fatma Yamuç yardım ve yataklıktan tutuklandı. 20 Eylül 2017'de, güvenlik gerekçesiyle Elmalı Cezaevi'nden Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledilen Ali Yamuç, ölü bulundu. Alanya Savcılığı'nın hazırladığı rapora göre, Ali Yamuç'un, kaldığı koğuştaki diğer hükümlü ve tutuklular kahvaltıya gittiği sırada koğuşta kaldığı, tuvalette eşofman lastiğiyle kendini astığı belirtildi.



KATİLİN İNTİHARI DAVA DOSYASINA EKLENMEDİ



Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu çifti cinayeti davası geçen 11 Ocak'ta başladı. İntihar eden Ali Yamuç'un eşi Fatma Yamuç hakkında cinayete yardım ettiği gerekçesiyle 'kasten öldürme' ve 'birden fazla kişiye karşı gece vakti konutta silahla yağma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet istendiği davanın ilk duruşması görüldü. Ancak Ali Yamuç'un şüpheli ölümü dava dosyasına eklenmedi. Sanık Fatma Yamuç, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Duruşma eksik hususların giderilmesi için ertelendi. Bir ay sonra ise mahkeme, azmettiricilerin tespiti için Finike Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



ÖLÜM YIL DÖNÜMLERİNDE MEZARI BAŞINDA ANILDILAR



Çevreci çiftin dostları, öldürülmelerinin yıl dönümünde Andızlı mezarlığında bir araya geldi. Mezarların üstüne karanfil bırakan çiftin sevenleri, duygulu anlar yaşadı. Grup adına açıklama yapan Deniz Yıldırım, Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu'nun haklı ve meşru mücadelesi ile birilerinin tekerine çomak soktuğunu söyledi. Yıldırım, “Ülkede adaletin yerinde yeller esmesinin cesaretlendirmesinden olacak, bazı çirkin ruhlar, onlarla cinayetten başka bir araçla baş edilemeyeceğini düşünmüştür. Kamuoyunun muhakemesi ve vicdanı için gerçek her zaman olduğu gibi oldukça açıktır. Ve unutulmasın, er ya da geç ortaya çıkmak gibi kötü mü kötü bir huyu vardır. Bugün her bir yaşam savunucusunun kalbi, Ali Ulvi ve Aysin için atıyor. Bugün Toroslar'dan esen rüzgar, Ali Ulvi ve Aysin'in nefesini taşıyor. Bugün Finike'nin sedir ormanları, kurdun ve kuşun şarkısıyla Ali Ulvi ve Aysin'i uğurluyor bir defa daha. Bugün ve bundan böyle her gün, Ali Ulvi ve Aysin, yaşamı savunanların mücadelesinde yaşıyor" diye konuştu.



ONLARI KORUYAMADIK



Avukat Tuncay Koç ise çiftin Finike'nin sedir ormanlarını korumak için canlarını öne attığını söyledi. Onları koruyamadıklarını ve açılan davada iyi bir netice elde edemediklerini dile getiren Koç, “Çünkü karşımızda anlaşılmaz bir yapı olduğu dava sırasında görüldü. Kötü bir hazırlık soruşturması safhası geçirildi ve deliller eksik toplanmıştı. Davada bu delillerin toplanmasını sağlayamadık. Cinayetin baş zanlısı olan tetikçisinin Alanya Cezaevi'nde intihar ettiği söylendi. Cezaevinde her ölüm şüpheli ölümdür. Alanya Cumhuriyet Savcılığı bu intihar için 'soruşturmaya gerek' yok kararı verdi. Elmalı'da devam eden davaya bu soruşturma dosyası girmedi. Hangi şartlarda intihar ettiğini bilemiyoruz. Güvenliği için başka bir cezaevine alınmıştı. Güvenlik nedeniyle nakledildiği cezaevinde intihar ettiği söyleniyor" dedi.



SEDİR AĞAÇLARINI KORUMAK İÇİN CANLARINI VERDİLER



Geçen ay tahliye olan Fatma Yamuç için sadece suç aletlerini yok etmek nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu belirten Koç, Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nin azmettiricilerin bulunması için yeniden savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Koç, “Azmettiriciler için Finike Cumhuriyet Savcılığı soruşturmayı yeniden ele almak durumundadır. Kamera ve görgü tanıkları var. Ali Yamuç'un olaydan önce siyah cipli bir taş ocağı sahibi ile görüştüğüne dair tanık ifadesi var. Kamera kaydı var ama buna rağmen inceleme yapılmadı. Toroslardaki sedir ağaçlarını korumak için canlarını vermiş bu iki insanı unutmayacağız. Rüzgar bir gün adaletten yana eserse sedir ormanları rahata kavuşacak. O zaman çiftin ruhları da huzura kavuşacak. Rüzgarın bir önce dönmesini bekliyoruz" diye konuştu.