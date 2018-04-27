Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 22 şüpheli de sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelilerin sağlık kontrolünün ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edileceği öğrenildi. Dün de maçta çıkan olaylara ilişkin Şenol Güneş'in yaralanmasına sebebiyet verdiği iddia edilen S.D.'nin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli bu sabah saatlerinde Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Mahkemeye sevk edilen G.T. M.S.Y. ve S.D. "Silahla yaralama" suçundan tutuklanmış, 2 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.
(Görüntülü Haber) Olaylı derbi soruşturması: 22 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 22 şüpheli de sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelilerin sağlık kontrolünün ardından...
27 Nisan 2018 Cuma 09:24
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.