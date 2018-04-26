Ahmet KORKMAZ ADIYAMAN,() Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, okuma-yazma kursuna katılıp mezun olan kadınlar için okuma bayramı etkinliği düzenlendi. Okuma Bayramı etkinliğinde konuşan Gölbaşı Şehit Ahmet Demir Ortaokulu Müdürü Mehmet Erdoğan, 43 kadının katıldığı kursun sona erdiğini ifade etti. Kadınları gayretlerinden dolayı kutlayan Erdoğan'ın ardından okuma-yazma öğrenen yetişkinlerin hazırlamış olduğu şiir ve maniler okundu.
(Görüntülü Haber) Okumayı yazmayı öğrenip bayram yaptılar
Ahmet KORKMAZ ADIYAMAN,() Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, okuma-yazma kursuna katılıp mezun olan kadınlar için okuma bayramı etkinliği düzenlendi. Okuma Bayramı etkinliğinde konuşan Gölbaşı Şehit Ahmet Demir Ortaokulu Müdürü Mehmet...
26 Nisan 2018 Perşembe 16:45
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.