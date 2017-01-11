(Görüntülü Haber) Okulların yine tatil edildiği Edirne'de Valilik'ten 'ciddi kar' uyarısı (2)

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KEŞAN'DA KAR ETKİLİ OLDU Edirne'nin Keşan İlçesi'nde akşam saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Keşan'da akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran ve gündüz saatlerinde de aralıklarla...

KEŞAN'DA KAR ETKİLİ OLDU Edirne'nin Keşan İlçesi'nde akşam saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Keşan'da akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran ve gündüz saatlerinde de aralıklarla devam eden kar yağışı, bazı olumsuzluklara neden olurken şehirler arasındaki güzergahlarda da ulaşımda güçlükle sağlanıyor. Beyaz örtüyle kaplanan Keşan’da kartpostallık görüntüler de oluşurken bazı çocuklar sokaklara çıkarak kartopu oynamayı, büyükler görüntü almayı tercih etti. Etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ve trafik ekipleri, ilçe merkezindeki yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ve bölge trafik ekipleri ise Keşan-İpsala, Keşan- Gelibolu, Keşan- İstanbul ve Keşan- Edirne yollarında TIR gibi ağır tonajlı araçlara lastiklerinde zincirleri takılı olması halinde yola çıkışına izin verirken, küçük araçlarda ise kar lastiği takılı olması ve yanlarında zincir bulundurulması halinde geçişine izin veriyor.

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