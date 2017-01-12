Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Hasan YILDIRIM - İSTANBUL- İstanbul'da kar tatilinden sonra okulların tekrar eğitim-öğretime başlaması ve yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprüsünde trafik adım adım ilerledi. TEM ve E-5'te de yoğunluk yaşandı. Kentin çeşitli noktalarında yaşana maddi hasarlı kazalar ve yağmur nedeniyle yollardaki su birikintileri de trafiğin oluşmasına neden oldu. Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalananlar koşturarak işlerine gitmeye çalışırken bazıları da şemsiyelerini açarak yağmurdan korundu.
(Görüntülü Haber) Okulların açılması ve yağmur nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Hasan YILDIRIM - İSTANBUL- İstanbul'da kar tatilinden sonra okulların tekrar eğitim-öğretime başlaması ve yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih...
12 Ocak 2017 Perşembe 10:23
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.