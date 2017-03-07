(Görüntülü Haber) Okulda yaralı kurtarma tatbikatı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () OSMANİYE İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda, Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyelerince yaralı kurtarma tatbikatı düzenlendi.Şehit Binbaşı Adil Karagöz Anadolu Lisesi'ndeki tatbikata, İl Sağlık Müdürlüğü UMKE, 112 Acil Servis ve Osmaniye Belediyesi İtfaiye ekipleri de katıldı. Tatbikat öncesinde öğrencilere 'doğal afet' eğitimi verildi. Daha sonra senaryo gereği binada mahsur kalmış bir yaralı sedye ile tahliye edildi. Program deprem ve yangın tatbikatı ile devam etti.AFAD Osmaniye Şube Müdürü Remzi Bikir, konuyla ilgili açıklamasında "Yangın, sel, doğal afetlere yönelik bilgilendirmelere ve eğitimler yapmaktayız. Bugün de bu okulumuzda öğrencilerimizi bilgilendirmek için eğitim ve tatbikat yapıyoruz." diye konuştu. Dağcı Kulübü Eğitmeni Yücel Erdoğan da "Faydalı bir etkinlik oldu. Bu tür faaliyetler risk alınarak yapılıyor. AFAD İl Müdürlüğü'nün teçhizatlarını kullanarak faaliyetimizi gerçekleştirdik" diye konuştu.