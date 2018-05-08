(Görüntülü Haber) Okulda sürpriz evlilik teklifi

RİZE’nin Ardeşen ilçesinde polis memuru Sadık Güney Pune (28), kız arkadaşı Betül Şahin’e (27) öğretmenlik yaptığı okulda sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Okulu güllerle süsleyen polis memurunun evlilik teklifine şaşıran Betül Şahin, daha sonra "Evet" yanıtını verdi. Artvin Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Sadık Güney Pune, Ardeşen Alparslan İlköğretim Okulu’nda sınıf öğretmeni olan arkadaşı Betül Şahin'e gönlünü kaptırınca romantik bir evlilik teklifinde bunmak için çalışmalara başladı. Pune, bu teklifin kız arkadaşının görev yaptığı okulda uygun olacağına karar verdi. Polis memuru, okul idaresine durumu anlatarak okulda bir süreliğine ders zili yerine aşk şarkısı çalınmasını sağladı, okul içerisindeki alanı güllerle donattı. ÖĞRENCİLER ALKIŞLADI Olacaklardan habersiz şekilde sınıfta ders işleyen öğretmen Şahin, ders ziliyle sınıfından ayrıldı. Öğrencileriyle birlikte sınıftan çıkan Betül öğretmen, okulun girişindeki alana geldiğinde güller içinde duran erkek arkadaşı Sadık Güney Pune'yi görünce büyük heyecan yaşadı. Yanan meşale ve patlayan konfetiler eşliğinde sevgilisine çiçek hediye eden Pune daha sonra diz çöküp Şahin’e evlenme teklifinde bulundu. Evlilik teklifine şaşıran Şahin ise öğrencilerin alkışları eşliğinde ‘Evet’ diyerek kabul etti. Okul idaresi ve öğretmen çifti tebrik ederek iyi dileklerde bulundu. Yaklaşık 4 aylık birliktelikleri bulunan çift, okul öğrencilerinin isteği üzerine müzik eşliğinde dans yapıp okuldan ayrıldı.