(Görüntülü Haber) Okulda, kavga ihbarına gelen polise pastalı sürpriz

HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde kavga olduğu ihbarı üzerine okula giden polis ekiplerine, öğrenciler tarafından sürpriz yapıldı ve Türk Polis Teşkilatı’nın 173'üncü yılı anısına pasta ikram edildi.



Şehit Bilal Kurtoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler arasında kavga çıktığı ihbarı alan polis ekipleri okula geldi. Araçlarından inen ekipler sürprizle karşılaştı. Elerinde Türk bayrakları ile polis ekiplerini karşılayan öğrenciler, pasta ikramında bulunarak Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173'üncü yılını kutladı. Ekipler, okul idaresi ve öğrencilerin yaptığı sürpriz ve gösterilen sevgiye teşekkür etti. Şehit Bilal Kurtoğlu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mahmut Şanverdi, 10 Nisan Polis Haftası etkinliği kapsamında öğrencilerinin talebini kırmadıklarını belirterek, “Halkımızın huzur ve güvenini sağlayan, gece gündüz bizler için her türlü fedakarlıktan kaçınmayan polislerimize sürpriz yaptık. Okulumuza kavga ihbarı üzerine gelen ekiplere pastamızı ikram ederek onları mutlu ettik” dedi. Pasta kesilirken de öğrenciler şehitler ölmez vatan bölünmez sloganı attı.