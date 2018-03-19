(Görüntülü Haber) Okul müdürü, Afrin'de görevli komutanla telefonla konuştu

İZMİR'in Buca ilçesinde bulunan Mimar Kemalettin İlkokulu'nun müdürü Doğan Bektaş, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Afrin'de görevli bir komutanla telefonla görüştü. Öğrencilere de dinletilen konuşmada, komutan herkesi çok sevdiğini söyledi. Buca'da bulunan Mimar Kemalettin İlkokulu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında etkinlikler düzenledi. Çanakkale kahramanlarının hatırası için üzüm hoşafının dağıtıldığı etkinlikte ayrıca öğrenci velileri ve öğretmenler, 'Vatan sana kanım feda' sloganıyla kan bağışında bulundu. Öğrencilerin Çanakkale Zaferi ile ilgili hazırladığı gösteriler, veliler tarafından ilgiliyle izlendi. Veliler, çocuklarının gösterilerini görüntüledi. Daha sonra Okul Müdürü Doğan Bektaş, Zeytin Dalı operasyonu kapsamında Afrin'de görevli bir komutan ile telefonla görüştü. Bektaş, öğrencilerin de dinlemesi için komutanın sesini hoparlöre verdi. Güvenlik gerekçesiyle adı açıklanmayan komutan, herkesi çok sevdiğini söyledi. Komutan, "Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhu şadolsun. Hepinizden Allah razı olsun. Dualarımız sizinle. İyi ki varsınız, sizinle gurur duyuyorum" dedi. Müdür Bektaş ise komutana "Arkanızdan binlerce Mehmetçik yetişiyor" diye karşılık verdi. Telefon görüşmesi sık sık kesildiği için sağlıklı bir iletişim kurulamadı. 'SAĞ SALİM DÖNSÜNLER' Daha sonra açıklama yapan Okul Müdürü Doğan Bektaş, Çanakkale Zaferi'nin önemine dikkat çekti. Bu günün kendileri açısından çok özel bir gün olduğunu söyleyen Bektaş, "Çünkü nihayet Afrin'e Türk bayrağı dikildi. Mehmetçiğimizle gurur duyuyoruz. Mehmetçiğimiz için 'Vatan sana kanım feda' diyerek kan verme kampanyası başlattık. Bundan sonra artık şehit haberleri almamayı ümit ediyoruz. Afrin'de vatan savunması için, vatanımızı teröristlere karşı korumak için cansiperane bir şekilde fedakârlık yapan Mehmetçiğimize buradan selam, saygı ve dualarımızı gönderiyoruz. Hepsinin bir an önce yuvalarına kavuşmalarını istiyoruz. Askerlerimiz şunu bilsin: Arkanızdan binlerce Mehmetçik geliyor. Yalnız değilsiniz. Sizi seviyoruz" dedi. Kan bağışında bulunan velilerden Elif Yağdıran da şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Çok üzgün olduğunu söyleyen Yağdıran, terör olaylarının son bulmasını istedi. Kan veren vatandaşlardan Tolga Oran ise Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde huzur içinde yaşadıklarını belirtti. Okul öğrencileri de Atatürk'ü özlemle andıklarını ifade etti. Gösteri ve etkinliklerin ardından okul öğrencileri tarafından Çanakkale ve Afrin'de şehit düşen askerlerin isimlerinin üzerinde bulunduğu zeytin fidanları, okulun yanında bulunan boş alana dikildi.