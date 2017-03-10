(Görüntülü Haber) Okul duvarına 'Evet' afişine tepki

BAŞBAKAN Binali Yıldırım'ın yarın Balıkesir'de yapacağı miting öncesi bazı okulların önüne asılan AK Parti logosunun da yer aldığı 'Başbakan geliyor, Balıkesir evet diyor' yazılı afişlere Eğitim-Sen tarafından tepki gösterildi. Eğitim-Sen Balıkesir Şube Sekreteri Abdurrahman Bulut, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Yarış Ortaokulu'nun önünde yaptığı açıklama ile okulların önüne, girişine ya da duvarlarına afiş asılmasını eleştirdi. Aynı pankartın 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Lisesi gibi okulların duvarlarına asıldığını vurgulayan Bulut, "Bu pankartın Balıkesir'in birçok yerinde asılı olduğunu görüyoruz. Bu pankartı Valilik assaydı Başbakanın Balıkesir'e gelmesini duyurduğu için doğal karşılayabilirdik. Ama buradaki pankartta hem siyasi bir partinin ismi ve logosu var hem de son günlerin gündem maddesi olan 'Balıkesir evet diyor' yazısı var. Bu artık Başbakan'ın Balıkesir'e gelişiyle ilgili bir duyuru değildir. Bu bir siyasi partinin mitingine davetten başka bir şey değildir. Siyasi partinin çağrısıdır" dedi. Bulut sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu ülkede yıllardır bir gelenek vardır. Okula, camiye, kışlaya siyaset sokulmaması gerektiğini, bunun çok tehlikeli olacağını ve doğuracağı sonuçları kimsenin göğüsleyemeyeceğini herkes söyler ve kabul eder. Ancak bugün bir okulun kapısına siyasi içerikli bir pankart asılabiliyor. Hem valiye hem emniyet yetkililerine sormak istiyorum. Emek Partisi, okulların önüne 'Balıkesir hayır diyor' şeklinde bir pankart asabilir mi? Assa da bu pankart durur muydu? Ama AKP'nin pankartlarıyla ilgili bir işlem yok. Bu da ülkede geldiğimiz noktayı gösteriyor. Eğer biz başka bir yer kalmamış gibi bu afiş ve pankartları okulların önüne, duvarlarına, kapısına asıyorsak bunu ben onaylamıyorum. Başta veliler ve eğitimciler olmak üzere kimsenin de onaylayacağını zannetmiyorum. Çünkü okul duvarında bu çocuklara aielelerine bir şey lanse etmemizin doğru olmadığını düşünüyorum."