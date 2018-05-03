(Görüntülü Haber) Okul bahçesine Çanakkale'yi kurdular

Ahmet DAĞLI SANDIKLI(Afyonkarahisar),() AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı kapsamında öğrenciler okul bahçesinde Çanakkale Şehitler Abidesi, Nusret mayın gemisi, siperler ve Seyit Onbaşı'nın minyatürlerini yaparak, Çanakkale ruhunu canlandırdı. Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulu'nda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteğiyle Bilim Fuarı düzenlendi. Fuarın açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman, Sandıklı Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Koray Gürpınar, daire amirleri, okul müdürleri, öğrenci, öğretmen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Halk oyunları gösterisi ve protokol konuşmaları sonrası kurdele kesilerek Bilim Fuarı'nın açılışı yapıldı. Sonrasında protokol üyeleri öğrencilerin çalışmalarını inceledi. Sosyal bilgiler dersi kapsamında öğretmen Ahmet Çolakoğlu öncülüğünde öğrencilerin Çanakkale Deniz Zaferi'ni anlatan minyatür çalışma ise katılımcıları hem duygulandırdı, hem gururlandırdı. Öğrenciler strafordan Çanakkale Şehitler Abidesi ve savaşta şehit düşen Sandıklı nüfusuna kayıtlı askerlerin isimlerinin yazılı olduğu mezar taşları, Seyit Onbaşı ve Nusret mayın gemisiyle çeşitli malzemelerden Türk siperlerini yaptı. Öğrenciler asker kıyafeti ve oyuncak tüfeklerle Şehitlik Abidesi'nde fuar boyunca nöbet tuttu. Ahmet Çolakoğlu, Okulumuzun bilim fuarı etkinliği çerçevesinde Çanakkale ruhunu yaşatmak istedik. Bir nebze de olsun öğrencilerimiz, velilerimiz bunu görsün, hoşlarına gitsin. Geneli öğrencilerimizle yaptığımız bir çalışma. Mümkün olduğu mertebe Seyit Onbaşı, Nusret mayın gemisi, sembolik Çanakkale'de ilçemizden şehit olan şehitlerimizin isimleri yazılı taşlar var dedi.