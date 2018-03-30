Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul () - OKMEYDANI'ndaki Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nin inşaatında meydana gelen kazada 3 işçi yaralandı. Spor kompleksinde çalışan işçilerin yüksekten düştüğü belirtilirken olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi.
(Görüntülü Haber) Okmeydanı'ndaki Cemal Kamacı Spor kompleksinin inşaatında 3 işçi yaralandı (2)
Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul () - OKMEYDANI'ndaki Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nin inşaatında meydana gelen kazada 3 işçi yaralandı. Spor kompleksinde çalışan işçilerin yüksekten düştüğü belirtilirken olay yerine...
30 Mart 2018 Cuma 09:29
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