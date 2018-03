(Görüntülü Haber) 'Okan'da Yılın En'leri ödülleri sahiplerini buldu

Okan Üniversitesi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği ve 26 bin öğrencisinin oylarıyla belirlenen 'Okan’da 'Yılın En’leri' ödül töreniyle sahiplerini buldu. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı törende Bekir Okan Özel Ödülü geçtiğimiz Ocak ayında hayatını kaybeden usta sanatçı Münir Özkul'un, Yaşam Boyu Başarı Ödülü yönetmen, oyuncu ve yazar Haldun Dormen’in, Onur Ödülü ise oyuncu Selçuk Yöntem'in oldu. Törende; sinema, dizi, tiyatro ve moda dünyasından isimlere 11 kategori ve 7 özel ödül verildi. Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan'ın açılış konuşmasıyla başlayan törende Okan, sanata ve kültüre her daim önem verdiklerini, en iyilerin hocaları ve öğrencileri tarafından seçildiğini söyledi. Törenin ilk ödülü olan 'Onur Ödülü' oyuncu Selçuk Yöntem'e verildi. Birlik ve beraberliğin en önemli unsurlarından birinin sanatla beraber ve iç içe olmak olduğunu söyleyen Yöntem, "Hepiniz ilerde çok önemli meslek dallarında önemli isimler olacaksınız. Bu yolda ilerlerken sanattan, sanatın dallarından ve okumaktan uzaklaşmayın" dedi. GÜNER ÖZKUL GÖZYAŞLARINI TUTAMADI 'Bekir Okan Özel Ödülü'nün sahibi Geçtiğimiz Ocak ayında hayatını kaybeden Türk sinemanın önemli oyuncularından Münir Özkul'a verildi. Usta sanatçının filmlerinden kesitlerin gösterildiği etkinlikte babası adına ödülü alan Güner Özkul teşekkür konuşmasını yaparken gözyaşlarını tutamadı. Özkul, "Gençlerin de babam ve onun arkadaşlarıyla büyüyor olması onların değerini biliyor olmaları çok değerli, hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi. CAHİT BERKAY'DAN "SEVGİYİ ISKALAMAYIN" MESAJI 'Meslekte 50 Yıl' ödülünün verildiği Moğollar grubu adına ödülü Cahit Berkay aldı. 50'nci yıllarında hatırlanmanın çok onur verici ve duygulandırıcı olduğunu söyleyen Berkay, aldıkları ödüllere layık olmaya devam edeceklerini söyledi. Berkay ayrıca gençlere, "Bu hayatta sevgiyi ıskalamak kadar kötü bir şey yok. Önce kendini, çevreni seveceksin. Maalesef bugün toplumumuzda büyük bir sevgisizlik var. Dilerim eskisi gibi sevgi dolu günlere girip, kardeşçe, dostça yaşmaya devam ederiz" mesajı verdi. YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ'NÜN SAHİBİ HALDUN DORMEN Sinema ve tiyatro dünyasının duayenleri arasında yer alan Haldun Dormen'e 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' verilirken, il dışında olması sebebiyle törene katılamayan Dormen gönderdiği bir video ile öğrencilere teşekkürlerini iletti. EN İYİ KADIN ŞARKICI ÖDÜLÜ SILA'NIN OLDU Öğrenciler tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan şarkıcı Sıla, bu yılın 'En İyi Kadın Şarkıcısı' seçildi. Yaptığı işle takdir edilmenin çok güzel olduğunu dile getiren Sıla, "Eminim her şey çok daha güzel olacak bu sizin gibi aydınlık yüzlerle ve her birimiz işimizi iyi yapmaya devam ettiğimiz sürece böyle olacak" dedi. Sıla öğrencilerin yoğun istediği üzerine kısa bir şarkısını da seslendirdi. Yılın 'En İyi Erkek Sanatçısı' ise Mehmet Erdem oldu. EN İYİ ERKEK DİZİ OYUNCUSU ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL Törende ödül alan diğer isimler ise şöyle sıralandı: En İyi Kadın Dizi Oyuncusu: Berrak Tüzünataç En İyi Erkek Dizi Oyuncusu: Erkan Kolçak Köstendil En İyi Haber Sunucusu Ödülü: Nazlı Çelik En İyi Senarist: Ece Yörenç En İyi Dizi Müziği: Cem Öget Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü: Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Sosyal Farkındalık Ödülü: Hayvan haklarının korunması için kampanya başlatan Tanem Sivar