(Görüntülü Haber) Oğuzeli'nde restore edilen tarihi cami ibadete açıldı

Eyyüp BURUN GAZİANTEP,() Gaziantep'te merkez Oğuzeli İlçesine bağlı Yeşildere Mahallesi'nde 18'inci yüzyıldan kalma tarihi Büyük Cami, restore edilerek yeniden kullanıma açıldı. Yeşildere Mahallesi'nde 18'inci yüzyıldan kalma tarihi Büyük Cami, Oğuzeli Belediyesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 2 yıl süren çalışmaların ardından restore edilerek düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı.Törene; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ile mahalle sakinleri katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Mehmet Sait Kılıç, caminin restorasyonunda emeği geçenlere teşekkür etti. Caminin harabe durumda olduğunu ifade eden Kılıç şunları dediCamimiz 18'inci yüzyıldan kalma Osmanlı mimarisiyle yapılan bir camimiz. Biz göreve geldiğimiz de burası neredeyse harabe bir durumdaydı. Ne yapabiliriz Diye düşünürken camimizle ilgili bir proje yaptık ve 1 yılda caminin kendi ana gövdesi, 1 yılda da avlu kısmının restorasyonu yapıldı. Biliyorsunuz buralar milattan önce 3 bin yıla kadar dayanan bir tarihe sahip. Burası, Asurlar. Hititliler, Bizans, Selçuklu, Memlukler, Osmanlı medeniyetine ev sahipliği yapmış topraklar. Burası Türklerin, Anadolu'ya akınıyla birlikte gelen Oğuz Türklerinin yerleşim yeri olmuştur. Biliyorsunuz, Türkler Müslüman olduktan sonra evlerinden sonra yaptıkları ilk inşaat cami inşaatıdır. Bu camide böyle tarihi bir camidir. Ben bu vesileyle camimizin tekrar ibadete açılmasında emeği geçen başta sayın valimiz, koruma kurulu ve üyeleriyle, mimarımız Mustafa beye çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.Vali Ali Yerlikaya ise Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün bölgedeki bütün tarihi yapılara sahip çıktığını belirterek şöyle konuştu Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz kendisine ait olan başta cami, han ve hamamlar olmak üzere tarihi yapıların hepsini onardı. Aslında, Sayın Cumhurbaşkanımız, ecdattan bize yadigar olan ve bizim gelecek nesillere aslına uygun olarak aktarma sorumluluğu olan bizlere talimat verdi ve onun desteği ve himmetiyle de bu süreç yapıldı. Bütün camilerimiz bütün tarihi eserlerimiz onarılıyor. Buradaki yapıda Oğuzeli belediyesinin himayesinde. Belediye başkanımız, Valiliğimiz aynı zamanda Koruma Üst Kurulu Bölge Müdürlüğümüz onlarında desteğiyle. Onlar bu işin tekniğini biliyorlar, tarihini biliyorlar, onlardan destur almak, onların yönlendirmesi, mimari, aslına uygun tekrardan restorasyon uygulaması yapılmasıyla yaklaşık 1,5 milyon lira bir kaynak kullanıldı. Milletin vergisinden oluşan bir kaynak bu eserin bugün tekraren, yeni bir yüzle değil, aslına uygun bir şekilde zamanın üzerine getirmiş olduğu yorgunluğu güzelleştiren bir restorasyon sürecinden geçmiş oldu.Cami okunan duanın ardından ibadete açıldı.