(Görüntülü Haber) Oğulları tarafından öldürülen çift yan yana defnedildi

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde şizofreni tedavisi gören Deniz Çopur (45), tartıştığı babası Tahsin (82) ve annesi Tuna Çopur'u (70) bıçaklayarak öldürdü. Oğulları tarafından öldürülen çiftin cenazeleri, bugün İzmir'in Ödemiş İlçesi'nde yan yana toprağa verildi.Olay, dün saat 11.00 sıralarında Huzur Mahallesi Mandalinlik Sokak'taki sitede meydana geldi. Şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen Deniz Çopur ile babası emekli öğretmen Tahsin ve annesi emekli bankacı Tuna Çopur arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Deniz Çopur, eline geçirdiği bıçakla anne ve babasına saldırdı. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Tahsin ve Tuna çifti yere yığılırken, kavga seslerini duyan apartman sakinleri, polise haber verdi. Gelen ekipler, Çopur çiftini yerde kanlar içerisinde yatarken bulup, sağlık ekibi çağırdı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, Tahsin ve Tuna çiftinin öldüğü saptandı.Savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderilen cenazeler bugün yakınları tarafından alınarak İzmir'in Ödemiş İlçesi'ne getirildi. Merkez Ulu Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası çiftin cenazesi Ödemiş Ahrandı Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.