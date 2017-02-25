(Görüntülü Haber)Öğretmenliği bıraktı, veterinerlik eğitimi aldı, kurduğu barınakta 400 köpeğe bakıyor

TEKİRDAĞ'da yaşayan 48 yaşındaki Reyhan Karagözler, öğretmenliği bırakıp, veteriner teknikerliği eğitimi aldıktan sonra oluşturduğu ve 'Melek Barınağı' adını verdiği barınakta, çoğu engelli ve felçli olan 400 köpeğe bakıyor. Merkez Süleymanpaşa İlçesi'nde oturan Reyhan Karagözler, kendisini engelli ve felçli bakıma muhtaç köpeklere adadı. Evli ve 1 çocuk annesi Karagözler, İngilizce öğretmenliğinden 6 yıl önce istifa ettikten sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde veteriner teknikerliği okudu. Daha sonra kendi olanakları ile bir köpek çiftliği oluşturan Karagözler, bir süre sonra bu çiftliğin hayvanların bakımında ve barınmasında yetersiz kalması üzerine, bu kez Muratlı İlçesi karayolu üzerinde büyük barınak oluşturdu. Burada hayvan severlerin de desteğiyle barakalar kuran Reyhan Karagözler'in barınağını öğrenenler Van, Trabzon, Adana, Afyonkarahisar, İstanbul'un da aralarında bulunduğu şehirlerden bakıma muhtaç köpekleri göndermeye başladı. Barınaklardaki büyük bölümü engelli ve felçli köpek sayısı da yaklaşık 400'e ulaştı. "ONLAR BENİM ÇOCUKLARIM" Gününü köpekler için oluşturduğu barınakta geçiren ve onların bakımlarını yapıp, karınlarına doyuran Reyhan Karagözler, şöyle konuştu: "Kendi imkanlarımla 400 köpeğe bakıyorum. Ben 6 yıl önce bu barınağı açtım. İngilizce öğretmeniydim, mesleğimi bırakarak bu işe başladım. Çocukluğumdan beri kedilerle köpeklerle büyün hayvanlarla iç içeyim. Engelli köpeklere bakmayı tercih ettim. Küçük bir yer açtım. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden özellikle engelli köpekler geldi. Onlara bakmaya başladım ve sayımız 400'e yaklaştı. Buradakilerin yarıya yakını sokakta yaşayamayan köpekler. Onlar benim çocuklarım. Aynı bebek gibi. Mama verirseniz yiyorlar su verirseniz içiyorlar. Tamamen sizlerin bakımına muhtaçlar." TEDAVİLERİNİ YAPMAK İÇİN EĞİTİM ALDI Bir yardımcısı bulunduğu ve hayvanlara onunla birlikte zor şartlarda baktıklarını anlatan Karagözler, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sularını dolduruyor, yemeklerini veriyorum. Tedavilerine yardımcı olabilmek adına ikinci üniversitemi, veterinerlik teknikerliğini okudum. Bu sene bitirdim. Küçük tedavilerini artık kendim yapıyorum. Tedavileri, bakımları, altlarının temizlenmesini kendim yapıyorum. Buranın desteklenmesi lazım. Yarın bir gün bana bir şey olursa bunca çocuk açıkta kalır. Buranın sistemli bir hale gelmesi lazım. Eski araziden, yeni araziye çıktım. Burada yapılanma eksiği var. Kafeslerin üzerlerinin kapatılması lazım. Kulübe eksiğim var. Daimi bir mama eksiğim var. Burasının adı Melek Barınağı. Adı önemli değil burayı finanse eden her firmanın adını verebilirim." AYLIK GİDER 8 BİN TL Karagözler, kurduğu barınakta bulunan yaklaşık 400 köpeğin ortalama aylık giderinin 8 bin TL olduğunu belirterek, "2 bin lirası kira gideri. Bin lira elektrik, 1000 lira su parası geliyor. Günde 600 ekmek dağıtıyorum. Veteriner giderlerimiz de var. çoğunu kendi cebimden karşılıyorum" diye konuştu.