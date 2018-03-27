(Görüntülü Haber) Öğretmenler 'performans değerlendirme sistemini' protesto etti

* İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde öğretmenlerden protesto. * 'Öğretmen Performans Değerlendirme' taslak yönetmeliğini protesto eden çok sayıda öğretmen 'Öğretmenine değer ver', 'performansa hayır' yazılı balonları gökyüzüne bıraktı. Haber-Kamera: Enver ALAS - Cansel KİRAZ - İSTANBUL, Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) üyesi öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı 'Öğretmen Performans Değerlendirme' taslak yönetmeliğini İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde gerçekleştirdikleri eylemle protesto etti. Eğitim-Bir Sen İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Kavak, performans değerlendirme sistemine tepki göstererek, "Bu uygulama hukuki açıdan bir çok davaya ve eğitim açısından öğretmen itibarını zedelemeye sebep olacaktır" dedi. Fatih'teki İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde saat 12.00 sıralarında toplanan Eğitim Bir-Sen üyesi grup, 'Öğretmen Örselenmemeli, Önemsenmeli' yazılı büyük bir pankart açtı. Öğretmen Performans Değerlendirme sisteminin aleyhinde dövizler açan grup, 'sendika alanda öğretmenin yanında', 'performansı getirme öğretmeni küstürme', 'öğretmen burada bakanlık nerede', 'öğretmene dokunma geleceği karartma' şeklinde sloganlar attı. ÖĞRETMENLERİN ORTAK BASIN AÇIKLAMASI Burada sendika adına ortak basın açıklaması okundu. Grup adına konuşan Eğitim-Bir Sen İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Rıfat Kavak, hayata geçirilmek istenen performans değerlendirmesinin hukuki ve formasyon açısından bir dayanağı bulunmadığını söyledi. Kavak, "Bu uygulama hukuki açıdan bir çok davaya ve eğitim açısından öğretmen itibarını zedelemeye sebep olacaktır" diye konuştu. "MAĞDURİYETLERE YOL AÇACAKTIR" Performans değerlendirmesinin uygulanabilir bir politika aracı olmadığını vurgulayan Kavak, "Bakanlığın aceleci ve plansız bir tavırla, hukuki ve kanuni bir dayanağı olmayan performans değerlendirme sistemini uygulamaya koymaktaki gereksiz ısrarı, hatalara ve mağduriyetlere yol açacaktır. Eşit olmayan şartlarda hizmet veren öğretmenlerin yine eşit olmayan şartlara sahip değerlendiriciler tarafından eşit olmayan bir puanlamaya tabii tutulacağı bir süreç bizi beklemektedir. Biz performansımızın ölçülmesinden korkmuyoruz, korkumuz bizi bu gereksiz işlerle uğraştırırken kayıp olacak bir gençlikten korkuyoruz. Eğitim-Bir Sen olarak, performans değerlendirmesi başta olmak üzere, öğretmenlik mesleğini değersizleştiren ve eğitimin sorunlarını derinleştiren uygulamalara karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz" ifadesini kullahdı. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA KARNE Basın açıklamasının ardından grup, performans değerlendirme sistemine yönelik tepkiyi Milli Eğitim Bakanlığı'na bu konuda sembolik verilen karneyle açıkladı. Bir pankart şeklinde hazırlanan bu performans karnesine göre, 'Öğretmene sürekli angarya iş yükleme', ve 'Alo 147 şikayetlerini bekletmeden hemen değerlendirir' gibi konularda 100 puan, 'öğretmene değer verir', 'insan ilişkilerinde hoşgörüyü ve empatiyi esas alır', 'öğretmene değer verir, 'öğrenme ortamlarında güvenliğe ilişkin tedbirleri alır' gibi konularda ise 0 puan verilmesi dikkat çekti. BALONLARI GÖKYÜZÜNE UÇURDULAR Eylemin sonunda ise öğretmenler, 'Öğretmenine değer ver', 'performansa hayır', yazılı yüzlerce balonu gökyüzüne bıraktı. Kalabalık, basın açıklamasından sonra olaysız bir şekilde dağıldı.