SİVEREK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, imam hatip lisesi öğrencilerinin, derste sosyal medyadan canlı yayın yapıp, öğretmenin yanında küfürlü konuşmaları tepki çekti. Olay, Siverek'te bulunan imam hatip lisesinde meydana geldi. Bir grup öğrenci, ders sırasında, sosyal medya üzerinden canlı yayın yapıp, ilahi okudu. Öğrenciler, daha sonra öğretmenlerinin yanında küfürlü konuşmaya başladı. Öğretmen, kendisinin eş cinsel olduğuna yönelik sözler sarf eden öğrencilere tepki göstermedi. Sosyal medyada paylaşılan canlı yayın kaydı, tepkilere neden oldu. Görüntülerde ayrıca öğrencilerin, bir arkadaşlarını kolları ile bacaklarından tutup, sınıftan çıkardığı anlar da yer aldı.
(Görüntülü Haber) Öğretmenin yanında canlı yayın yapıp, küfürlü konuştular
SİVEREK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, imam hatip lisesi öğrencilerinin, derste sosyal medyadan canlı yayın yapıp, öğretmenin yanında küfürlü konuşmaları tepki çekti. Olay, Siverek'te bulunan imam hatip...
13 Mart 2018 Salı 17:10
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