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(Görüntülü Haber) Öğretmenin güvercin sevgisi

KARABÜK'te sosyal bilgiler öğretmeni 45 yaşındaki Okan Özyaman, evinin bahçesinde yaptığı kümeste 35 güvercin besliyor. Esentepe Ortaokulu’nda görev yapan Okan Özyaman, sahiplendiği güvercinler için evinin bahçesinde ahşap kümes...

KARABÜK'te sosyal bilgiler öğretmeni 45 yaşındaki Okan Özyaman, evinin bahçesinde yaptığı kümeste 35 güvercin besliyor. Esentepe Ortaokulu’nda görev yapan Okan Özyaman, sahiplendiği güvercinler için evinin bahçesinde ahşap kümes yaptı. Özyaman, kümeste farklı türlerde 35 güvercin besliyor. Özyaman, güvercinlerin kendisine bir özgürlük ve sahiplenme duygusu verdiğini söyleyerek şöyle konuştu: "Onlar size muhtaç. Yemini ve suyunu siz veriyorsunuz, yavrularına siz bakıyorsunuz, siz seviyorsunuz, bir yuva verip sahipleniyorsunuz. Kuş sevgisi çok güzel. İnsana psikolojik bir rahatlama sağlıyor. Yorgunluğunuzu alıyor. Ben sahiplenmesem doğada yok olacaklar. Doğuştan ve hastalıktan sonra engelli olan güvercinler için ayrıca bir çaba sarf ediyorum. Bir tanesi aldığımda bir tanesi de geçirdiği ateşli bir hastalık sonucu birer gözleri görmeyen güvercinlerimle ayaklarından engelli güvercinim diğerlerinden farklı değil. Onları da sahipleniyoruz. Bu güvercinlere ölümüne kadar bakıyoruz. Bunlar benim bir nevi evlatlarım gibi. 35 güvercin demek 35 sevgi yumağı, dokunuş ve öpücük demektir. Onlara öyle bakıyorum."

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