(Görüntülü Haber) Öğretmenden öğrencilere ayakkabı

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), () - ERZURUM'un Oltu İlçesi'ndeki Şehitler İlkokulu 4-C sınıfı öğretmeni Cemalettin Yıldız, maddi durumu iyi olmayan sınıındaki 9 öğrenciye ayakkabı hediye etti. Taşımalı sistemle Mahalleye dönüştürülen köylerden gelen çocukların eğitim- öğretim gördüğü Şehitler İlkokulunda görev yapan 29 yıllık öğretmen Cemalettin Yıldız, durumu iyi olmayan 9 öğrencisye ayakkabı aldı. Cemalattin Yıldız, Okul Müdürü Salih Yeşilyurt birlikte çocuklara ayakkabılarını dağıttı. Çocukların yüzünü güldüren Cemalettin Yıldız, şunları söyledi: "Sınıfımda 9 öğrencim var. Hepsi taşımalı olarak her gün köylerden geliyor. Ailelerinin maddi durumları iyi değil. Ayakkabıları çok eskimişti. Ben de maaşımdan hepsine ayakkabı alıp, giydirdim. Onları öz çocuklarımdan ayırt etmiyorum. Çocukların başka eksikleri de var. İnşallah o eksikleri de gidereceğiz. Bunlar benim çocuklarım. Eskimiş ayakkabılarla okula gelip gitmelerine daha fazla kayıtsız kalamazdım." Öğretmenlerinin sürprizine sevinen öğrenciler ise "Cemalettin öğretmenimiz bizleri ayakkabıcıya götürdü. En pahalısından beğendiğimiz ayakkabıları aldı. İstediğimiz her şeyi alıyor. Kendisini çok seviyoruz" dedi.