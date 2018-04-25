(Görüntülü Haber) Öğretmen çift, hem öğrencilerine hem de velilerine ışık oldu

SAMSUN'un Havza ilçesinde Ortaklar İlkokulu Müdürü Ahmet Çiftçi ile aynı okulda öğretmen olan eşi Asiye Çiftçi, yaptıkları çalışmalar ve projelerle hem öğrencilere hem de velilere ışık oldu. Havza ilçesi Ortaklar Mahallesi'ndeki Ortaklar İlkokulu'nun müdürü Ahmet Çitçi ve aynı okulda görev yapan öğretmen eşi Asiye Çiftçi, öğrencilerin kişisel gelişimini ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak, dersleri sevmelerini ve başarıları artırmak amacıyla bir dizi farklı çalışma yaptı. İkisi de 10 yıllık öğretmen olan çift, sınıflara çocuklar için minderlerle okuma ve oyun köşesi oluşturdu. Ayrıca geleneksel çocuk oyunlarını kullanarak, öğrencilerine matematik işlemlerini yapmayı öğretti. Beden eğitimi dersinde de öğrenciler bir yandan sportif faaliyetler yürütürken bir yandan da matematik öğrenmeye başladı. Cep telefonu üzerinden bir eğitim programı ile öğrenciler, farklı öğretim şekilleri kullanarak ders işledi. ​Ayrıca yaklaşık 5 ay önce Asiye Çiftçi'nin girişimiyle, öğrencilerini anneleri kokulu taş yapımını öğrendi. Öğrenci velisi kadınların ürettiği kokulu taşların satışından elde edilen para ile Afrika'da okul adına bir su kuyusu açılacağı belirtildi. Kadınlar, öğrendikleri bu işi bir meslek haline dönüştürüp aile bütçesine katkı sağlamayı istediklerini belirtti. Öğretmen çiftin, kent merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan 150 haneli mahalledeki ilkokulda yaptıkları çalışmalar ise takdir toplayıp örnek oldu. Ortaklar İlkokulu Müdürü Ahmet Çiftçi, okulun fiziki durumunu iyileştirdikten sonra eğitimi oyunlaştırmayı ön plana çıkaran bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Oyun içinde çocukların keyif aldıklarını ve öğrenmenin daha kalıcı hale geldiğini, daha anlamlı olduğunu ve çocuğun daha mutlu olduğunu gördük. Bütün bunlar ile mutlu okul, mutlu öğrenci ve mutlu veli ortamını okulda sağladık. Okulun sadece çocuklar için bir öğrenme ortamı değil de veliler için de bir öğrenme ortamı olduğunu gösterdik. 3 yıllık çalışma süresi zarfında bunu sağladık. Eğitim ve öğretimde akademik anlamda yukarı doğru bir ivme yakaladık. devamsızlık oranlarımız azaldı. Velilerin okula gelmediği bir ortamda veli katılımını sağladık. Küçük bir eski adıyla köy okulunda bile imkansızlıklara mazeretlere sığınmadan bir şeyler yapmaya çalıştık. Yüreğine dokunamadığınız kişinin zihnine dokunamazsınız. Girişimci olmak, gelişen düzene ayak uydurmak lazım. 1 yıldır eşimle beraber görev yapıyoruz. Okulda ben müdürüm, evde eşim müdür. Dolayısıyla dengeyi bu şekilde sağlıyoruz" dedi. 1'inci ve 2'nci sınıfları birleştirilmiş sınıfta okutan sınıf öğretmeni Asiye Çiftçi ise, "İlk önce kokulu taş yaparak objeler yapalım ve çocuklar için eğlence olsun. Bir hobi olsun diye bu çalışmaya başladık. Sonra velilerin de dikkatini çekti. Öğrencilerimin annelerine kokulu taş yapımını gösterdim. Kalıplar alıp, çeşitli objeler yapmaya başladık. Kadınları ekonomiye kazındırmak istedim. Bir hedef oluşturduk, yapıp sattıkları kokulu taşların geliriyle okulumuz adına Afrika'da bir su kuyusu açmaya karar verdik. Bu miktarı topladık. Gerekli girişimlerimizi başlatacağız. Kadınlar hobi olarak yaparlar, daha sonra meslek olur, para kazanırlar diye düşündük. Şimdi kadınlar kendileri için yapıyorlar. İlerleyen aşamada bunun kendilerine bir iş haline gelmesini istiyorlar. Onlar da bunu yapmayı çok sevdi. devam ettirmek aile bütçesine katkı sağlamak istiyorlar" diye konuştu. Öğrenci velisi 2 çocuk annesi Ünziye Korkmaz (31), "Okulumuzda, öğretmenimiz sayesinde kokulu taş yapımını öğrendik. Anneler olarak ilk olarak Afrika'da su kuyusu açılması için yardım amaçlı olarak buna başladık. Ancak bunu devam ettirmek istiyoruz. kokulu taş yapıp satarak ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. İlk defa bir ürün üretip sattık. Çok farklı ve güzel bir duygu" dedi. Velilerden 3 çocuk annesi Derya Demirbilek (33) ise, "Her gün kokulu taş yapıyorum. Ev hanımı olarak bir meslek öğrendik. Belki ilerde bize bir iş haline dönüşür. İlk önce yardım amaçlı başladık, ama ileride bunu yaparak para kazanmak isterim" şeklinde konuştu.