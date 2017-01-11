(Görüntülü Haber) Öğretim üyesinin 'Kaktüs' merakı (özel)

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Erol Dönmez bölümünde kendine ait 600 kaktüs yetiştirdi. Dönmez, ileride üniversite bünyesinde bir kaktüs serası açmayı hedefliyor. CÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Erol Dönmez, yaklaşık 8 senedir kaktüslere merak saldı. Zaman içerisinde temin edip yetiştirdiği kaktüslerin sayısı 600'e ulaştı. Kaktüslerini CÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü serasında yetiştiren Dönmez, 600 kaktüsü olduğunu söyleyerek, "Kaktüslerle ilk tanışmam burada ders için lazım olduğunda bir bitkiyi bulamadığımız zaman, elimizde olan bir kaktüsü denedim. Daha sonra ben de kaktüse karşı bir merak başladı. Yaklaşık 8 senedir bu kaktüslerle ilgileniyorum. Oldukça zahmetli bir bitki. Diken batma sorunu olan, bakımı çok zor olan bitkidir. Kaktüsler genellikle sıcak yerlerde, çöllerde yaşayan, su kıtlığı nedeniyle yaprakları körelten ve ortadan kaldıran bitkilerdir. Kaktüs üzerinde gördüğümüz dikenler aslında körelmiş yapraklardır. Sivas gibi bir yerde kaktüslerin bakımları çok zor. Fazla sulamamak gerekiyor. Kaktüslerin üretimi çok kolaydır. Herhangi bir kaktüsten küçük bir parça alıp çürümemesi için bir süre kuruttuktan sonra tekrar diktiğimizde yeni bir kaktüs elde edebiliyoruz" dedi. "KAKTÜS SERASI HEDEFLİYORUM" İmkan verilmesi halinde üniversite bünyesinde bir kaktüs serası kurmayı hedeflediğini kaydeden Dönmez, "Amacımız ilerde bir proje kapsamında eğer yapabilirsek üniversitemizin adını duyurabilecek veya üniversitemizde gezilebilecek bir sera oluşturma düşüncesindeyiz. Bölüm olarak bunu gerçekleştiremedik, ama inşallah bunu yapacağız. Seramızda tüm bitkiler olacak ama genellikle kaktüs ağırlıklı bir sera düşünüyorum. Halkın her zaman gelip gezebileceği, bu kaktüsleri görebileceği ve diğer bitkileri görüp tanıyabileceği bir ortam yaratılabilir. Üniversitemiz adına da bu çok güzel olur. Hatta böyle bir şeyi projelendirip, destek bulabilirsek kaktüs üretilip satışı bile yapılabilir" ifadelerini kullandı. "KAKTÜSLERE ÇİÇEK YAPIŞTIRMAYIN" Kaktüs meraklılarına önerilerde bulunan Dönmez, "Kaktüsler çok sulanmamalı. Büyük saksılarda yetiştirilmemeli. Toprak değil de kum ağırlıklı bir toprak kullanılmalı. Küçük saksıda kumda fazla su rahatlıkla süzülüp alttan çıkacaktır. Bir süre sonrada kum rahatlıkla kuruyacağı için kaktüsü çürütmeden beslenmesi mümkün olacaktır. Bir de hazır alınan kaktüslerin üzerine sıcak silikonla çiçek yapıştırılıyor. Çiçek yapıştırıldığı zaman kaktüs zarar görüyor. Kaktüslere bu şekilde zarar verilmemesini öneriyorum" diye konuştu. NADİR ÇEŞİLER VAR Yrd.Doç.Dr. Dönmez yetiştirdiği kaktüsler arasında nadir bulunan çeşitlerden pembe renkli 'Gymnocalycium'un da yer aldığını, bunun çok az rastlanan bir tür olduğunu belirtti. Çürümüş et kokusu veren 'Stapelia' türü ile polis rozeti şeklinde çiçek veren kaktüsün de ilgi çeken türler arasında olduğunu söyledi. Kendisini ziyaret gelenlerin, genellikle kaktüslere büyük ilgi gösterdiklerini dile getiren Dönmez, bir kaktüsün belirli bir boya ulaşması için en az 8-10 yıl geçmesi gerektiğini dile getirdi. Kaktüslerini para karşılığı almak isteyenlerin çok olduğunu, ancak satmadığını belirten Dönmez, sadece yakın dostlarına hediye ettiğini dile getirdi. Dönmez, farklı yerlerde rastladığı çeşitli kaktüsleri de mutlaka satın alarak diğerlerinin arasına dahil ettiğini sözlerine ekledi.