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(Görüntülü Haber) Öğrencisini tokatlayan öğretmenle ilgili soruşturma

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde bir kadın öğretmenin diz çöktürerek öğrencisini dövmesiyle ilgili görüntüler, tepkilere neden oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenle ilgili soruşturma başlattı. Samsun'un...

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde bir kadın öğretmenin diz çöktürerek öğrencisini dövmesiyle ilgili görüntüler, tepkilere neden oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenle ilgili soruşturma başlattı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Ali-Emine Kahvecioğlu Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi 9/B sınıfında meydana gelen olayda iddiaya göre, sınıf öğretmeni olan ve biyoloji öğretmeni S.K., dersini dinlemeyen öğrencisi M.Ö.'yü tahtaya çıkarıp diğer öğrencilerinin gözü önünde dövdü. Öğrencisini diz üstü yere çöktürerek saçından tutup peşpeşe tokatlayan öğretmen, diğer öğrenciler tarafından da cep telefonu ile görüntülendi. Aile, öğretmenden şikayetçi oldu. 

Öğretmenle ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yalçınkaya, olayın 2 hafta önce meydana geldiğini söyleyerek, "Öğretmenle ilgili soruşturma başlatıldı. Öğretmenimizin ifadesine göre öğrenci kendisine küfür edip hakarette bulunmuş. Şiddetin hiçbir türlüsünü kabul etmemiz mümkün değil. Olay tüm detaylarıyla soruşturuluyor" dedi.

Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden de konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"İlimiz Tekkekoy ilcesinde bir okulda gerçeklesen öğrenci darp olayı ile ilgili öğretmen hakkında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmanın selameti açısından öğretmen okulundan uzaklaştırılmıştır."

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