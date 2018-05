(Görüntülü Haber) Öğrencilerinden araçta unutulan çocuklar için 'duyarlı otomobil' projesi

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde 8'inci sınıf öğrencileri, ailelerinin araçta unuttuğu ya da bıraktığı çocukların havasız kalarak tehlike yaşamasını önlemek amacıyla 'duyarlı otomobil' projesi geliştirdi. Camları otomatik açıp, araç sahibinin cep telefonuna da kısa mesaj gönderen sistem, öğrenciler tarafından tanıtıldı. Kızık Köyü Mehmet Yaşar İlkokulu'nda öğrencilerin hazırladığı projelerin yer aldığı TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi. Fuarın açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman, Okul Müdürü Mehmet Gönen, diğer okulların müdürleri, öğrenci ve veliler katıldı. Öğrencilerin çalışmalarını yakından inceleyen katılımcılar, 8'inci sınıf öğrencileri Mehmet Can Dincer ve Melike Mutlu'nun geliştirdiği 'duyarlı otomobil' projesine ilgi gösterdi. Mehmet Can Dincer ve Melike Mutlu, araçlarda unutulan çocukların havasız kalmasını önlemek amacıyla geliştirilen projede, iki ayrı bilgisayar kiti, hareket sensörü ve mesaj atabilen sistem kurdu. Sistem sayesinde otomobilde hareket algılayan sensörler camları otomatik açarken, araç sahibinin cep telefonuna gönderdiği mesajla da uyarıda bulunuyor. Mehmet Can Dincer, "Projemizdeki amacımız araç içerisinde kalarak havasızlık nedeniyle ölümle burun buruna gelen çocukların bu durumdan kurtulmasını sağlamak. Araç içerisine iki bilgisayar kiti, hareket sensörü ve mesaj atabilen bilgisayar kiti yerleştirdik. Araçta hareketlilik algılandığında cam açılıyor ve otomobil sahibine mesaj atılıyor" dedi.