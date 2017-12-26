(Görüntülü Haber) Öğrencilerin yılbaşı tebrik kartına, askerlerden görüntülü yanıt

Aytekin KALENDER/ÇAYELİ (Rize), () -RİZE’nin Çayeli ilçesinde, 9 Mart İlkokulu öğrencileri, Doğu ve Güneydoğu’da, vatani görevini yapan askerlere yeni yıl kartları ve mektupları gönderdi. Mektupların ulaştığı askerler de öğrencilere görüntülü teşekkür mesajı ile yanıt verdi. Görüntülü mesajı alan öğrenciler duygu dolu anlar yaşadı. İlçedeki 9 Mart İlkokulu öğrencileri tarafından Doğu ve Güneydoğu’da vatani görevini yapan askerlere moral vermek amacıyla başlatılan ‘Minik yüreklerin projesi’ takdir topladı. Proje kapsamında öğrenciler mektup göndererek askerlerin yeni yılını da tebrik etti. İlkokul öğrencilerinin hazırladıkları yeni yıl mektup ve kartları Kars’ın Arpaçay İlçesi Jandarma Komutanlığı ile Tunceli Başakçı Köyü Merkez Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan askerlerin ellerine ulaştı. Ülkenin huzuru ve güvenliği için mücadele veren askerlere moral vermek amacıyla ilkokul öğrencilerince kaleme alınarak postalanan mektuplarda ‘Sizlerin yanındayız’ denildi. ‘DERS İŞLİYORSAK, SİZİN SAYENİZDE’ İlkokul 4’üncü sınıf öğrencisi Rengim Şenlik, mektubunda askerleri kahraman yiğit olarak nitelendirerek “Sevgili asker ağabeylerim. Sizi çok seviyoruz. Sizi hep anıyoruz. Biz eğer rahat uyuyup kalkıyorsak, sizin sayenizde. Bu sıralarımızda ders işliyorsak, yine sizin sayenizde. Siz bizim kahraman yiğitlerimizsiniz. Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerine yer verdi. ASKERLER VİDEOYLU YANIT VERDİ Mektupları alıp okuyan askerler de bir video çekerek internet yoluyla çocukların öğretmenlerine gönderdi. Video görüntülerinde askerler, “Bizlere bu mektupları yazan Çayeli 9 Mart İlköğretim Okulu öğrencilerine, öğretmenlerine ve Çayeli Kaymakamı’na çok çok teşekkür ederiz. Sizler için varız” diyerek teşekkür etti. ‘DESTAN YAZACAK CÜMLE ÜRETTİLER’ Projenin fikrini ortaya koyan Görsel Sanatlar Öğretmeni Ebru Şenlik, mektuplarda öğrencilerinin destan yazılacak cümleler ürettiğini belirterek şöyle konuştu: “Çocuklarımıza ilk başta vatan ve insan sevgisini aşılamamız gerektiğini düşünüyorum. Minik kalpler 9 ve 10 yaşındaki öğrencilerimiz büyük kalplere vatani görevini yapan askerlerimize kendilerini ifade etmeleri için bir proje hazırladık. Öğrencilerimize doğuda zor şartlarda görev yapan askerleri düşünmemizi onlara söyledim. Çocuklar buna çok hazırdılar. Destan yazacak kadar cümle ürettiler. Sadece yeni yıl kutlamamalarını değil onlar olan tüm duygularını ve sevgilerini not aldılar. 60 tane mektubu okurken ben çok duygulandım. Kartlarımızı mektuplarımızı yazdıktan sonra posta yoluyla minik kalplerin duygularını asker ağabeylerine ilettik. Ağabeylerimizden cevap gelir mi diye düşündük. Bu cevabı aldığımızda daha da mutlu olduk“ dedi. ‘ÇOK DUYGULANDIK, AĞLADIK’ Milli mücadeleyi anlatan bir tema işlediklerini ve konuyu soyut olarak anlattıklarını belirten sınıf öğretmeni Emine Pehlivanlar da şunları söyledi: “Öğrencilerimize tarihimizi soyut olarak anlatmaya çalışıyoruz ama somut olarak hiçbir şey yok. Öğretmenimiz Ebru Şenlik, bu projeyi uygulayabileceğimizi söyledi. Bu benimde çok hoşuma gitti. Öğrencilerimize askerlerimizin cephelerde zor şartlar altında bu ülkeyi korumaya çalıştıklarını ve gerekirse vatanları için canlarını feda edebileceklerini onlara anlattık. Askerlerden dönüş aldıktan sonra velilerimizle beraber çok duygulandık hepimiz ağladık. İki sınıf öğrencileri üzerlerinde isim olmadan mektuplarımızı gönderdik. İsim olmadığı için bu mektuplar Tunceli ve Kars’ta görev yapan birçok askerimize iletildi. İki ilden de dönüş aldık. Bundan da çok mutlu olduk. Gönderilen fotoğraflara sürekli bakıyoruz. Kartlar üzerinde bizim mektuplarımız okuyorlar.” ‘VATANIMIZI KORUYORLAR’ İlkokul 4’üncü sınıf öğrencisi Gökçe Duru Taşdemir ise askerleri çok sevdiğini anlatarak “Asker ağabeylerimiz ailelerinden uzak vatanlarını bizim için koruyorlar. Onlar vatanlarını çok seviyorlar. Bizde onların vatan sevgisine karşılık onlara mektup yazarak bizim de onları çok sevdiğimizi ilettik” dedi. Projenin kendisini heyecanlandığını dile getiren öğrenci Rengim Şenlik “Çok mutluyum şu an. Asker ağabeylerim bize geri döndüğünde mutluluğum daha da arttı. Kartlar üzerinde bizim gönderdiğimiz mektupları okurken çekilmiş fotoğraflarını gönderdiler" dedi.