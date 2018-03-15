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(Görüntülü Haber) Öğrencilerin yardımına koşan hastane personeline çiçek

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), () - NAZİLLİ Devlet Hastanesi Yöneticisi ve Başhekimi Opr. Dr. Şafak Çalışkan, Aydın'ın Karacasu ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerinin toplu gıda zehirlenmesi şüphesiyle getirildiği sırada, tedavileri...

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), () - NAZİLLİ Devlet Hastanesi Yöneticisi ve Başhekimi Opr. Dr. Şafak Çalışkan, Aydın'ın Karacasu ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerinin toplu gıda zehirlenmesi şüphesiyle getirildiği sırada, tedavileri için yoğun gayret gösteren doktorlara çiçek verip, teşekkür etti.

Karacasu ve Nazilli devlet hastanelerine gıda zehirlenmesi şüphesiyle getirilen toplam 183 ilk ve ortaokul öğrencisi tabucu edildi. Hastane personelinin gayretli çalışmaları, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı başta olmak üzere ilgililerce takdirle karşılandı.

Nazilli Devlet Hastanesi Yöneticisi ve Başhekimi Opr. Dr. Çalışkan, "Karacasu ilçemizde meydana gelen istenmeyen zehirlenme olayı sonrasında getirilen 183 ilk ve ortaokul öğrencisinin tedavilerini aksatmadan gerçekleştiren hastanemizde görevli çocuk hastalıkları doktorlarımız Uzm. Dr. Sabiha İlke Genç, Uzm. Dr. Hakkı Emre Temur, Uzm. Dr. Melike Güzinler Şen ve Uzm. Dr. Nadir Korkmazer'i kutluyorum. Hastanemiz adına kendilerine teşekkür ediyorum. Doktor arkadaşlarımızın bu özverili çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.

Başhekim Op. Dr. Çalışkan, ayrıca hasta çocuklara yetişmek için yoğun gayret doktorlara çiçek verdi.

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