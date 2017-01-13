(Görüntülü Haber) Öğrencilerin kartopu ve kızaklı kar keyfi

EDİRNE'de kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesini fırsat bilen ilköğretim öğrencileri, belediyenin sağladığı tahta kızaklarla kaydı. Üniversite öğrencileri ise internet üzerinden organize olarak kartopu festivali düzenleyip gönüllerince eğlenerek karın tadını çıkardı. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de son bir haftadır aralıkla süren kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 37 santimi buldu. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, buldukları poşet ve kartonla karda kayan çocukları görerek, tahta kızaklar yaptırdı. Gürkan, Şükrüpaşa Mahallesi Suni Gölet mevkiinde kayan çocuklara kızak dağıttı. İnternet üzerinden öğrencilerin kayacakları bazı yokuşların ekipler tarafından temizlenmemesinin rica edildiğini anlatan Gürkan, "Edirne 30 yıldan sonra ilk kez bu kadar kar gördü. Birçok sıkıntılar yaşandı. Ana arterler açık oldu, ama ara yolları hemen açmak mümkün değil. Kar yağışı en sonunda durdu. İnternet üzerinden birçok çocuğumuz 'tüm bayırları, rampaları açmayın, bizim de kayacağımız yerler olsun' diye istekte bulundular. Biz de kendi atölyemizde ahşap kızaklar yaptırdık. Çocuklarla bu akşam için sözleşmiştik. Buraya kızakları getirip onlara armağan ettik. Kar şimdi burada eğlenceye dönüştü" dedi. Belediyenin sağladığı kızaklarla yokuştan aşağı kayanlar, karın tadını çıkardı ve gönüllerince eğlendi. Kızakları olmayanlar ise poşet ve kartonlarla karda kayarak keyif yaptı. ÜNİVERSİTELİLER KARTOPU SAVAŞI YAPTI Trakya Üniversitesi öğrencileri ise internet üzerinden organize olarak, 'ikinci kartopu festivali' adını verdikleri etkinlikte bir araya geldi. Fatih Mahallesi'ndeki karla kaplı arazide öğrenciler kartopu savaşı yaptı. Birçok öğrenci uzandıkları kar üzerinde keyif yaptı. Trakya Üniversitesi Pazarlama Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Mertcan Çakan, stres atmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, "Üniversite öğrencileri olarak zaten birçok sorunla uğraşıyoruz, stresimizi de böyle atıyoruz" dedi. Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Gözde Acar ise, "Ben de internet üzerinden duyarak geldim. Kar topu oynamaya geldim" şeklinde konuştu.