(Görüntülü Haber) Öğrencilere ücretsiz kuaförlük hizmeti

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, () ERZİNCAN'da, 'Bir Güzellik Yap Kendine Projesiö ile köy okullarında öğrenim gören öğrenciler, mesleki eğitim merkezinde ücretsiz saç bakımı ve tıraşı oluyor. Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü ile Mesleki Eğitim Merkezi işbirliği ile 'Bir Güzellik Yap Kendine adı altında sosyal içerme projesi oluşturuldu. Merkez ve köylerde öğrenim gören öğrenciler 15 günde bir araçlarla okullarından alınarak, mesleki eğitim merkezine getiriliyor. Burada yine güzellik ve saç bakım hizmetlerinde eğitim gören çırak öğrenciler tarafından ücretsiz kuaförlük hizmeti veriliyor. Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, proje kapsamında 2016-2017 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde merkez ilçeye bağlı ortaokul öğrencileri arasından 70'i kız 35'i erkek olmak üzere toplam 105 öğrenciye kuaförlük hizmeti verileceğini ifade etti. Gün, 'Projenin amacı özellikle ortaokullarda ekonomik yönden zayıf olan ve okul idareleri tarafından tespit edilen öğrencilere 15 günde bir kuaförlük hizmeti vermek. Toplam 7 hafta sürecek ve her seferinde 10 Kız 5 Erkek öğrenci bu hizmetten yararlanacakö diye konuştu.